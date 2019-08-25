（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普23日宣布對價值5500億美元中國銷美商品提高5%關稅稅率，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天接受媒體訪問說，他不認為中國會對這項動作進行反擊。

柯德洛接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問，被問到是否預期中國會針對川普的關稅措施展開反擊，柯德洛表示：「我不認為。」

柯德洛指出：「我認為他的行動是要回應他們的行動，所以我懷疑他們是否會展開另一步。我還沒有聽到他們的官方回應，我們必須等著看。」

中國商務部23日宣布，要對價值約750億美元的美國商品加徵5%或10%關稅稅率，數個小時後，川普在推特（Twitter）宣布，要對價值5500億美元的中國輸美商品提高5%關稅稅率。

路透社報導，美國財政部長梅努欽（StevenMnuchin）今天還指出，川普與中國國家主席習近平在貿易問題上已經變成「敵人」，但其他領域仍保持良好關係。

梅努欽接受福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問說：「習主席仍是他的朋友。」

他還表示：「但因為涉及金融問題和貿易，我們已變成敵人。我們沒能取得進展。」（譯者：陳彥鈞）1080826