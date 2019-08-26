▲李奧納多狄卡皮歐大動作支援亞馬遜熱帶雨林火災，捐出 1.6 億台幣基金。（合成圖／取自 Leonardo DiCaprio 臉書、 IG ）
▲李奧納多狄卡皮歐大動作支援亞馬遜熱帶雨林火災，捐出 1.6 億台幣基金。（合成圖／取自 Leonardo DiCaprio 臉書、 IG ）

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亞馬遜雨林火災已持續約 3 周，相當關心環境保護議題的美國巨星李奧納多‧狄卡皮歐（ Leonardo DiCaprio ），繼日前在 Instagram 發文喚起大眾對此事件的關注，昨（ 25 ）日再度大動作支援，捐出 1.6 億台幣基金，幫助亞馬遜雨林目前的火災情勢。

▲李奧納多狄卡皮歐日前曾發文譴責，亞馬遜雨林火災延燒超過 16 天，都未見媒體報導。（圖／取自 Leonardo DiCaprio IG ）
▲李奧納多狄卡皮歐日前曾發文譴責，亞馬遜雨林火災延燒超過 16 天，都未見媒體報導。（圖／取自 Leonardo DiCaprio IG ）

根據《 CNN 》報導，亞馬遜雨林是世界上最大的雨林，密集的原始植被為全球貢獻高達 20% 的氧氣，被認為是減緩全球暖化的要角，有「地球之肺」的美稱。然而，今年亞馬遜雨林火災大爆發，是 2013 年以來延燒最迅速的一次。巴西國家太空研究院（ National Institute for Space Research ）更指出，亞馬遜雨林正以每分鐘 1.5 個足球場大小的速度被燒毀。

李奧納多‧狄卡皮歐與經營慈善事業的友人勞倫（ Laurene Powell Jobs ）、布萊恩（ Brian Shet ）共同創辦新的環保團體「地球同盟」（ Earth Alliance ），並且設立 5 百萬美元（約台幣 1.6 億）的緊急基金，資助亞馬遜雨林原住民及當地 5 個環境保護組織，防止火災持續延燒、保護原始林貌、資助受災原住民。

▲地球同盟投入 5 百萬美元創辦緊急基金，希望號召民眾為亞馬遜雨林火災貢獻一己之力。（圖／翻攝自 @earthalliance 推特 ）

李奧納多狄卡皮歐基金會自 1998 年成立以來，為環境保護付出的捐款累積下來已超過 1 億美元（約台幣 31 億）。上個月，李奧納多狄卡皮歐基金會更與地球同盟合併，期使地球生態系免於受損，一同付出行動，解決環境危機。（編輯：林奐妤）

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