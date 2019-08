亞馬遜雨林火災已持續約 3 周,相當關心環境保護議題的美國巨星李奧納多‧狄卡皮歐( Leonardo DiCaprio ),繼日前在 Instagram 發文喚起大眾對此事件的關注,昨( 25 )日再度大動作支援,捐出 1.6 億台幣基金,幫助亞馬遜雨林目前的火災情勢。

根據《 CNN 》報導,亞馬遜雨林是世界上最大的雨林,密集的原始植被為全球貢獻高達 20% 的氧氣,被認為是減緩全球暖化的要角,有「地球之肺」的美稱。然而,今年亞馬遜雨林火災大爆發,是 2013 年以來延燒最迅速的一次。巴西國家太空研究院( National Institute for Space Research )更指出,亞馬遜雨林正以每分鐘 1.5 個足球場大小的速度被燒毀。

李奧納多‧狄卡皮歐與經營慈善事業的友人勞倫( Laurene Powell Jobs )、布萊恩( Brian Shet )共同創辦新的環保團體「地球同盟」( Earth Alliance ),並且設立 5 百萬美元(約台幣 1.6 億)的緊急基金,資助亞馬遜雨林原住民及當地 5 個環境保護組織,防止火災持續延燒、保護原始林貌、資助受災原住民。

李奧納多狄卡皮歐基金會自 1998 年成立以來,為環境保護付出的捐款累積下來已超過 1 億美元(約台幣 31 億)。上個月,李奧納多狄卡皮歐基金會更與地球同盟合併,期使地球生態系免於受損,一同付出行動,解決環境危機。(編輯:林奐妤)

We are proud to announce that the Leonardo DiCaprio Foundation is now part of Earth Alliance, a philanthropic partnership dedicated to addressing the urgency of climate change and environmental threats to life on Earth. Learn more here: https://t.co/rnMXwUwF5g. pic.twitter.com/dUdeehNqc5

— Earth Alliance (@earthalliance) July 2, 2019