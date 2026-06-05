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2026年Yahoo拍賣：股東會紀念品Top 5熱搜榜

第 1 名 ｜ 台泥 (1101)



發放項目 ：多功能折疊環保旅行袋/提包



市場特色 ：網拍熱搜冠軍，今年最夯美拉德色系被大讚美翻又實用。





第 2 名 ｜ 聯電 (2303)



發放項目 ：史努比隨行口袋保溫杯 200ml



市場特色 ：網拍市場奪下刊登與成交量雙料冠軍。







▲聯電 2026 年超萌「史努比保溫瓶」人氣爆棚，強勢奪下Yahoo拍賣刊登與成交量雙料冠軍。（圖／聯電提供）

第 3 名 ｜ 群創 (3481)



發放項目 ：時尚輕巧隨手杯/保冷瓶



市場特色 ：網拍主打高顏值與極輕量機能，通勤小資女挖寶最愛。







第 4 名 ｜ 永豐金 (2890)



發放項目 ：Kippis聯名「永豐幸福毯」



市場特色 ：北歐風格跨界聯名，辦公室冷氣房必備療癒好物。





第 5 名 ｜ 長榮 (2603)



發放項目 ：德國雙人牌（ZWILLING）全鋼刨刀



市場特色 ：專櫃精品級廚具誠意爆棚，線上線下皆引發大排長龍。







台泥美拉德提包奪冠！聯電史努比奪下「雙料冠軍」

▲網拍變現最夯！Yahoo拍賣公布股東會紀念品熱搜榜，台泥環保包與聯電史努比保溫瓶強勢稱霸平台。（圖／Yahoo拍賣提供）

絕版老物行情暴漲！台積電古董餐具、股神娃娃身價翻3倍

網購免排隊！Yahoo拍賣強檔 618 祭「滿199免運」

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同場加映：Coupang酷澎618狂歡！3C大促4折起

▲手刀搶購！Coupang酷澎618大促祭出3C限時4折起優惠，不論是旗艦新機還是電競設備，都能搭配火箭速配隔日入手。（圖／Coupang酷澎提供）

聯電（2303）股東紀念品之王地位不保了！根據Yahoo拍賣 今日揭曉的 2026 年「股東會紀念品 Top 5 熱搜榜」顯示，往年呼聲極高、討論度爆表的聯電、群創（3481）紀念品今年通通退位了。熱搜冠軍由台泥（1101）環保包強勢奪下，其憑藉著美翻天的時尚配色與超高日常實用性成功逆襲，成為今年全台股民最渴望擁有的網拍變現新王者！觀察，具日常實用與聯名設計感的紀念品變現力最強。今年電子大廠意外落敗，由台泥（1101）「折疊環保提包」逆襲奪下熱搜第一，其採用今年最夯的「美拉德色系」，被網民瘋讚美翻又實用。退居第二的聯電（2303）「史努比保溫瓶」雖搜尋量小輸，但憑藉超萌外型強勢橫掃全平台，穩坐「刊登量」與「成交量」雙料冠軍！除了當季 5 強，二手市場的「」商機同樣火熱。台積電（2330）與萬國通路聯名的員工行李箱、以及 30 多年前發放的「珍藏級餐具 15 件組」，在網拍上熱搜度與行情持續看漲。海外部分更瘋狂，2025 年波克夏股東會限定的「股神巴菲特+蒙格娃娃限量組」，近期在平台上以 3,999 元高價成交，轉售身價當場暴漲超過 3 倍！不想去現場排隊曬太陽的零股小資族別氣餒，6 月份強勢推出「股東會紀念品專區」，並結合 618 年中慶祭出神級省錢攻略：除了網拍挖寶，Coupang酷澎也推出「超夏殺」活動。即日起精選筆電、手機及 3C 周邊最低 4 折起，包含 Apple 與三星熱門旗艦機型；此外，市場上掀起漲價潮的 PS5 光碟版主機，平台仍維持原價供應，並提供「火箭速配」最快隔日到貨服務。針對日常生活雜貨，活動將持續至 6 月 6 日。WOW 會員購買指定食品、個人清潔與美妝母嬰用品，享「單筆滿 888 元現折 200 元」優惠，天天可使用 1 次。若購買數位家電並搭配指定銀行分期，滿額最高可現折 2,000 元。