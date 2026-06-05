聯電（2303）股東紀念品之王地位不保了！根據Yahoo拍賣 今日揭曉的 2026 年「股東會紀念品 Top 5 熱搜榜」顯示，往年呼聲極高、討論度爆表的聯電、群創（3481）紀念品今年通通退位了。熱搜冠軍由台泥（1101）環保包強勢奪下，其憑藉著美翻天的時尚配色與超高日常實用性成功逆襲，成為今年全台股民最渴望擁有的網拍變現新王者！
🟡 2026年Yahoo拍賣：股東會紀念品Top 5熱搜榜
Yahoo拍賣觀察，具日常實用與聯名設計感的紀念品變現力最強。今年電子大廠意外落敗，由台泥（1101）「折疊環保提包」逆襲奪下熱搜第一，其採用今年最夯的「美拉德色系」，被網民瘋讚美翻又實用。退居第二的聯電（2303）「史努比保溫瓶」雖搜尋量小輸，但憑藉超萌外型強勢橫掃全平台，穩坐「刊登量」與「成交量」雙料冠軍！
🟡 絕版老物行情暴漲！台積電古董餐具、股神娃娃身價翻3倍
除了當季 5 強，二手市場的「珍稀收藏」商機同樣火熱。台積電（2330）與萬國通路聯名的員工行李箱、以及 30 多年前發放的「珍藏級餐具 15 件組」，在網拍上熱搜度與行情持續看漲。海外部分更瘋狂，2025 年波克夏股東會限定的「股神巴菲特+蒙格娃娃限量組」，近期在平台上以 3,999 元高價成交，轉售身價當場暴漲超過 3 倍！
🟡 網購免排隊！Yahoo拍賣強檔 618 祭「滿199免運」
不想去現場排隊曬太陽的零股小資族別氣餒，Yahoo拍賣 6 月份強勢推出「股東會紀念品專區」，並結合 618 年中慶祭出神級省錢攻略：
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- 第 1 名 ｜ 台泥 (1101)
- 發放項目：多功能折疊環保旅行袋/提包
- 市場特色：網拍熱搜冠軍，今年最夯美拉德色系被大讚美翻又實用。
- 發放項目：多功能折疊環保旅行袋/提包
- 第 2 名 ｜ 聯電 (2303)
- 發放項目：史努比隨行口袋保溫杯 200ml
- 市場特色：網拍市場奪下刊登與成交量雙料冠軍。
- 發放項目：史努比隨行口袋保溫杯 200ml
- 第 3 名 ｜ 群創 (3481)
- 發放項目：時尚輕巧隨手杯/保冷瓶
- 市場特色：網拍主打高顏值與極輕量機能，通勤小資女挖寶最愛。
- 發放項目：時尚輕巧隨手杯/保冷瓶
- 第 4 名 ｜ 永豐金 (2890)
- 發放項目：Kippis聯名「永豐幸福毯」
- 市場特色：北歐風格跨界聯名，辦公室冷氣房必備療癒好物。
- 發放項目：Kippis聯名「永豐幸福毯」
- 第 5 名 ｜ 長榮 (2603)
- 發放項目：德國雙人牌（ZWILLING）全鋼刨刀
- 市場特色：專櫃精品級廚具誠意爆棚，線上線下皆引發大排長龍。
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Yahoo拍賣觀察，具日常實用與聯名設計感的紀念品變現力最強。今年電子大廠意外落敗，由台泥（1101）「折疊環保提包」逆襲奪下熱搜第一，其採用今年最夯的「美拉德色系」，被網民瘋讚美翻又實用。退居第二的聯電（2303）「史努比保溫瓶」雖搜尋量小輸，但憑藉超萌外型強勢橫掃全平台，穩坐「刊登量」與「成交量」雙料冠軍！
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針對日常生活雜貨，活動將持續至 6 月 6 日。WOW 會員購買指定食品、個人清潔與美妝母嬰用品，享「單筆滿 888 元現折 200 元」優惠，天天可使用 1 次。若購買數位家電並搭配指定銀行分期，滿額最高可現折 2,000 元。