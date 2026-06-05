效力於波士頓紅襪3A（Worcester Red Sox）的台灣好手鄭宗哲，近期手感火燙。在今（5）日面對水牛城野牛隊（Buffalo Bisons）的比賽中，鄭宗哲以先發二壘手、第八棒身分出賽，並在第2局下半展現驚人爆發力，從多倫多藍鳥強投希斯（Dylan Cease）手中轟出一支驚天動地的中外野全壘打，幫助球隊一口氣進帳2分。

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擊球初速破百　飛行距離震撼全場

鄭宗哲本次的打擊表現堪稱教科書等級。面對希斯投出的時速95.4英里的四縫線速球，鄭宗哲精準掌握節奏，大棒一揮將小白球扛出全壘打牆外。根據追蹤數據顯示，這支全壘打的擊球初速高達100.8英里（約162.2公里），飛行距離長達426英尺（約129.8公尺），展現了強大的長打實力。

這是鄭宗哲本季在3A賽場擊出的第5發全壘打。儘管該場比賽隨後兩打席皆未能再敲出安打，但這一轟已經足以幫助球隊以5：1贏球。總計本場比賽鄭宗哲3打數擊出1支安打，貢獻2分打點，目前的打擊三圍來到.234/.354/.407。

▲這是鄭宗哲本季在3A賽場擊出的第5發全壘打。儘管該場比賽隨後兩打席皆未能再敲出安打，但這一轟已經足以幫助球隊以5：1贏球。（圖／取自Worcester Red Sox X）
▲這是鄭宗哲本季在3A賽場擊出的第5發全壘打。儘管該場比賽隨後兩打席皆未能再敲出安打，但這一轟已經足以幫助球隊以5：1贏球。（圖／取自Worcester Red Sox X）
屢次展現關鍵價值　持續衝擊大聯盟

自今年2月轉戰波士頓紅襪體系後，鄭宗哲持續在小聯盟力求表現。即便經歷過多次讓渡名單的考驗，他始終保持冷靜的選球眼與穩定的守備品質。日前他才剛達成隊史罕見的完全打擊壯舉，如今又在比賽中棒打大聯盟級別強投，證明了他不僅具備頂尖的選球價值，在面對高速火球時的攻擊能力同樣不容小覷。


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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...