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今天天氣：低壓、鋒面夾擊 大台北防豪雨

▲周五受到低壓、鋒面南北夾擊，全台各地都要注意大雨，午後北台灣甚至會有豪雨出現。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：低壓帶遠離 西半部仍有大雨

▲周五全台各地都會出現短暫陣雨、雷雨，中午熱力作用加持下，北台灣要注意豪雨。（圖／中央氣象署）

一周天氣：下周梅雨鋒面接力 豪雨下一周

中央氣象署表示，受南方熱帶性低氣壓及北方鋒面夾擊影響，明（5）日全台都有短暫陣雨、雷雨，南部、台東清晨至上午雨勢最明顯，中午過後轉為中北部要防短延時豪雨；下周梅雨滯留鋒面接力報到，下周二、下周三（6月9日至6月10日）雨勢最劇烈，西半部及宜蘭不排除出現局部豪雨。6月5日今天的天氣，氣象署指出，低氣壓影響且鋒面接近，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，午後對流發展旺盛，中部以北山區及大臺北有局部短延時豪雨發生，強對流易伴隨雷擊及強陣風，下午請注意天氣的變化。氣溫方面，各地高溫稍下降，約30至32度，沒下雨時天氣仍悶熱，外出請多補充水分避免中暑。雲嘉南、高屏、宜蘭、花東北部、竹苗、中部、馬祖、金門、澎湖環境部提及，低壓帶影響且鋒面接近，環境風場轉為西南風至東北風，受降雨洗除作用影響，空品稍轉好。雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。6月6日明天的天氣，氣象署說明，南海的低氣壓從台灣南部掠過之後，周六會移動到東半部外海，後續不排除增強成颱風，不過屆時已經遠離台灣，各地雨勢減小，但西半部山區仍有局部較大雨勢發生。氣象署提醒，周日低壓帶又開始影響台灣，賴欣國表示，並帶來強盛的西南風，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其東半部有局部大雨或短延時豪雨。下周則是有「梅雨滯留鋒面」襲台，從下周一（6月8日）開始，西半部、東北部全天都有雨勢，特別是下周二、下周三（6月9日至6月10日）搭配西南風，整體降雨劇烈、雨勢最明顯，各地有降雨機會，西半部跟宜蘭有「局部大雨或豪雨發生」。