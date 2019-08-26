今（ 26 ）日中午，顏清標 28 歲的姪子顏子禎於台中市沙鹿區正義路1號（台中市副議長顏莉敏服務處）身亡！警消獲報後趕抵現場時，顏子禎已明顯死亡，而現場並無留下任何遺書。

綜合媒體報導，所有親朋好友聽聞此消息都感到十分震驚與悲慟，目前交由檢警釐清案情及死因。

據悉，顏子禎是顏清標 5 弟的兒子，該弟在年輕時因車禍死亡後，顏子禎變成遺孤後，由顏清標接手照顧。

20:05更新

顏寬恒、顏莉敏發出一份聯合新聞稿表示：所有親朋好友聽聞消息都感到十分震驚與悲慟，由於死者生前工作正常，也沒有異狀，昨天還跟家人一起去吃冰，看起來都很正常，疼愛他的親友長輩到目前爲止都無法接受為何會發生這種事，現在交由檢警釐清案情，希望可以透過手機瞭解原因，由於考量家中尚有年邁長者，擔心其不能接受事實而致影響情緒與身心，故希望外界能夠讓家屬平靜地繼續辦理後續事宜。

市議會指出，死者在 2 年前進入議會擔任警衛工作，原本上午 8 點要上班，但遲遲未見人影所以打去服務處詢問。市議會同仁說，顏男外貌瘦瘦小小，生活相當單純，平時木訥寡言，工作態度認真，未料會突然輕生，非常令人震驚。

清水警方提到，目前初步排除和感情、財務和健康等相關原因，而死者的手機和筆電都有鎖碼，目前正透過各種方法解鎖，嘗試釐清死因。（編輯：潘毅）

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