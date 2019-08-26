▲全國無黨團結聯盟榮譽主席顏清標強調無黨在立法院或地方議會都是弱勢的一群。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.09）
▲顏清標 28 歲的姪子顏子禎於台中市副議長顏莉敏服務處上吊身亡。示意圖。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.09）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

今（ 26 ）日中午，顏清標 28 歲的姪子顏子禎於台中市沙鹿區正義路1號（台中市副議長顏莉敏服務處）身亡！警消獲報後趕抵現場時，顏子禎已明顯死亡，而現場並無留下任何遺書。

綜合媒體報導，所有親朋好友聽聞此消息都感到十分震驚與悲慟，目前交由檢警釐清案情及死因。

據悉，顏子禎是顏清標 5 弟的兒子，該弟在年輕時因車禍死亡後，顏子禎變成遺孤後，由顏清標接手照顧。

20:05更新

顏寬恒、顏莉敏發出一份聯合新聞稿表示：所有親朋好友聽聞消息都感到十分震驚與悲慟，由於死者生前工作正常，也沒有異狀，昨天還跟家人一起去吃冰，看起來都很正常，疼愛他的親友長輩到目前爲止都無法接受為何會發生這種事，現在交由檢警釐清案情，希望可以透過手機瞭解原因，由於考量家中尚有年邁長者，擔心其不能接受事實而致影響情緒與身心，故希望外界能夠讓家屬平靜地繼續辦理後續事宜。

市議會指出，死者在 2 年前進入議會擔任警衛工作，原本上午 8 點要上班，但遲遲未見人影所以打去服務處詢問。市議會同仁說，顏男外貌瘦瘦小小，生活相當單純，平時木訥寡言，工作態度認真，未料會突然輕生，非常令人震驚。

清水警方提到，目前初步排除和感情、財務和健康等相關原因，而死者的手機和筆電都有鎖碼，目前正透過各種方法解鎖，嘗試釐清死因。（編輯：潘毅）

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

相關文章

楊瓊瓔出席挺韓活動　洪慈庸質疑是代表誰？

中市紅黑派挺韓楊瓊瓔也出席　洪慈庸質疑：是代表誰？

▲國民黨總統初選民調結果昨（ 15 ）日出爐，高雄市長韓國瑜以 44.8％ 大勝鴻海董事長郭台銘的 27.7％，將披藍袍參加 2020 總統大選。（圖／翻攝自郭台銘、韓國瑜臉書）

巷仔內／顏清標開酸　確保韓國瑜不會成為「換柱2.0」？

▲顏清標的姪子顏子禎(26) 日驚傳在台中市副議長顏莉敏沙鹿服務處上吊身亡。 (圖／資料照片)

顏清標姪子輕生副議長顏莉敏服務處　死因待查

更多文章

清水綾

撞臉綾瀨遙？前AKB成員畢業解禁！　F級水滴胸大放送

許多長輩都有節儉、不浪費的習慣，甚至食物過期了也捨不得丟，也常因此把冰箱塞爆。

阿嬤的冰箱超爆滿！清理還挨罵　孫女嘆：買新冰箱也遭殃

Redding Police Department

麵包車被偷上百個甜甜圈全壞！　警察摀頭崩潰：到底是誰