（中央社台北26日電）港媒報導，香港特首林鄭月娥24日首度邀請各界人士商討建立對話平台，但過半與會人士敦促她先回應反送中運動提出的「五大訴求」。對此，林鄭雖未明確拒絕，但有提及她無法允諾的難處。

英文南華早報25日報導，林鄭月娥24日在官邸邀集19名各界人士與現任官員集思廣益，探討如何建立平台與反送中進行對話。在3小時的會議中，林鄭聽多話少。

報導稱，超過一半以上的與會人士敦促她應該先回應示威者的要求，對包括警察行為在內的動亂進行獨立公開調查，並撤回「逃犯條例」修例。

報導引述3名消息人士稱，林鄭月娥對這些建議雖然沒有明確拒絕，但她說，現在不是進行調查的時候，政府必須等到情勢變得更加平和。

一名消息人士稱，林鄭在會中承認，因為警方強烈反對（成立獨立調查委員會），因而難以進行。

據報導，林鄭還拒絕正式撤回修例的要求，重申她過去已宣布該法案「壽終正寢」，並表示沒有計劃重新推動該法案。一名消息人士說，林鄭表示不能用「撤回」這個詞，他感覺這件事不是林鄭說了算。

綜合港媒報導，24日與會人士包括香港大學微生物學系講座教授袁國勇、前運輸及房屋局局長張炳良、前立法會主席曾鈺成、前中文大學校長沈祖堯、前政務司司長唐英年、天主教香港教區宗座署理湯漢、教育大學校長張仁良、浸會大學校長錢大康以及多名現任官員等。

林鄭月娥昨天傍晚再度透過其臉書發文，感謝大家的留言，「正如我們想構建的對話平台一樣，無論你持甚麼立場，你留下的說話我都會看，都會感受到」。

發文稱，不少網友批評政府過往的所謂「對話」不夠全面，質疑這次的對話又是花招、拖延時間。「我們希望構建的平台，是面向全港市民，形式必須突破過往的侷限，我和其他同事必須與公眾進行直接、深入及持續互動的對話」。

根據林鄭月娥臉書下的留言顯示，多數網友仍要求她先回應反送中的「五大訴求」。（編輯：楊昇儒/林克倫）1080826