知名 Youtuber 「木曜 4 超玩」近年來以一日系列大爆紅，至今已超過百萬粉絲追蹤訂閱，其中五大主持人邰智源、 KID 、謝坤達、泱泱、溫妮的人氣也跟著扶搖直上。不過主持群之一的 KID 先前突然入伍，離開演藝圈一段時間，但就有網友針對這點提問，疑惑是否木曜 4 超玩少了 KID 就差很多？

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己是木曜 4 超玩的忠實粉絲，不過最近覺得影片相當沉悶，認為是不是因為主持群少了 KID 才有這樣的感覺，直言「 KID 雖然很吵，但他有跟在老吳身邊學過，知道什麼內容會是觀眾喜歡的」。

貼文一曝光後，就立馬引起許多粉絲討論，其中有許多人贊同原 PO 意見，直言「 KID 吵，可是內容比較生動」、「 KID 粉 +1 」、「想念 KID 」、「 KID 很好啊！做一日都很認真」、「少了 KID 的吵跟吐槽，就沒那麼生動了」認為少了 KID 的活潑，整個節目感覺也少了些什麼。

不過也有網友提出不同論點，直言「這類型很吃主題跟學長姐，像最近的配音員就很好笑，因為學長講話非常有趣，還有蜂農也是遇到一個很有梗的老闆」、「看主題啦，體驗的工作內容 + 學長姐很重要」、「 KID 有他合適的主題。一日系列跟業配結合的主題都比較無聊」認為木曜的一日主題與學長姐才是重點，並非單單只是少了一個主持人的問題。（編輯：陳雅雲）