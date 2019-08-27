人氣夯到歪頭！今（ 27 ）日上海開幕首間美國著名量販店「好市多」，結果一早開幕，就湧進大批人潮，許多大媽一個手刀狂搶，瘋搶畫面讓人傻眼，結果才營業 4 小時，商場就因人潮過多立即宣布關閉，而究竟為何上海好市多為何開幕第一天就塞爆，陸媒也分析了其三大原因。

據《澎湃新聞》報導，上海好市多在下午已經發出暫停營業通知，因為門市內人流過於密集，為了安全，希望有意前往的市民理性消費、選擇離峰時間出行購物，如果已經前往的顧客，請務必服從現場指揮。

而報導提到，之所以開幕當天人潮就塞爆原因有三個，第一，對於外國文化並不陌生的上海人，得知美國品牌 Costco 要來上海展店，肯定是相當興奮，也必定要來朝聖一波。

第二，裡面的物品價格相當實惠，非食品類的百貨商品價格將低於市場價的 30% 到 60% ，食品類則能低 10% 到 20% ，以今天瘋搶的烤雞來說，一隻烤雞只要人民幣 37.9 元，換算新台幣只要 166 元，吸引許多購買人潮。

第三，辦卡會員制度，激發大陸民眾的好奇心，有些人是基於好奇心來看一看，而認真來逛街的人，若是辦 1 張會員卡加 1 張家庭卡，就能有 6 人入店，因此才會造成人潮塞爆的狀況。（編輯：張嘉哲）