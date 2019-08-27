觀光局日前推出的集集彩繪列車，設計上頻頻出包，包括字體授權、石虎不像石虎等爭議，後來更踢爆「石虎」圖案來自於國外付費圖庫，且原作者畫並非石虎而是豹。觀光局為平息爭議，聲稱將重新整體審視彩繪列車設計，今（ 27 ）日圖庫作者大方宣布新畫石虎圖案免費送台灣使用，不過針對是否將其應用在列車上，觀光局也給了回應。

集集彩繪列車原本是由本土設計師江孟芝操刀，但日前被踢爆列車上的「石虎」圖案是來自國外付費圖庫 ShutterStock ，此外原作者 Катя Молодцова 更爆料自己所畫的就是花豹，從來不是石虎。最終觀光局宣布將重新檢視設計，確保不再發生爭議，並且也推出了更新版的石虎。

但讓人驚喜的是，圖庫原作者 Катя Молодцова 特別為了台灣畫了全新的石虎圖案，並暖心宣布提供免費使用，為保育石虎與台灣人民站在一起！

消息一曝光後，也讓許多網友大受感動，更紛紛直言「很感謝，好美」、「這才是我們的石虎」、「作者好善良，知道事情緣由，還願意幫台灣的石虎特別設計」、「無私無償的大愛，這世間已少有了，感謝原作，也期望事件關係人能得到反省」不過集集列車是否要採用俄羅斯作者贈送的原創作品，這也是許多人關注的焦點。

根據《 ETtoday 新聞雲》報導，觀光局得知消息後作出回應，表示「江孟芝仍是我們的設計師，彩繪列車已經有自己的圖」，但仍歡迎及感謝原作者提供的圖案，不過因已決定採用原設計團隊更正後的「石虎圖」，已著手對車廂內外、文宣上進行趕工，預計於 9 月 20 日完工， 9 月 21 日亮相。

觀光局的回應被轉到 PTT 後，有不少網友無奈感嘆「俄羅斯真的是目前最好看的」、「明明是很好的宣傳機會，觀光局的人到底在幹嘛」、「觀光局超蠢！趁這機會請原作來宣傳多棒」。但也有不少人緩頰，認為「畢竟這是合約，原團隊也有不錯的新圖，所以這次就謝謝好意了吧！之後要用俄羅斯作者的圖還可以再用啊」！（編輯：陳雅雲）