出道14年的莊凱勛，自從結婚生子之後，心境大轉變，甚至講出「現在要我改行也OK」的話，令人訝異，以前的他視表演為生命，是不可能說出這種話的。

他說：「這一、二年家裡發生一些事，包括去年送走了4個長輩，我的師父、舅舅、恩人的父親、叔公，加上去年我兒子來了，強烈感覺到自己真的是大人了，以前照顧你的大人們真的是老人了。也發現在做表演的時候，給了非常多時間給演員這個部分，一年365天可能有200多天在扮演別人，而且我回去檢查自己的作品，有很強烈的感覺，20多歲的時候（演戲）好用力喔，常常Overacting。」

「但當看到生跟死在你面前交替，就發現表演這件事，其實只是工作，當你沒有把它看得那麼重的時候，便覺得輕鬆很多，面對表演，思想和彈性就比較大，沒有非怎麼樣不可，所以今天去賣個上海包或水煎包，跟持續留在演員這一行，沒有太大的不一樣，因此從去年就強烈感覺到，似乎可以做些不同的事。」

感覺莊凱勛更成熟了，不過這只是在你我之間，在他老婆面前，他才敢露出自己的另一面，這一面真是大家看不到的莊凱勛，原來，平時好好先生的他，也有如此瘋狂的時候。

莊凱勛說：「我比較可怕的地方是，我有一個大原則在，那個地方誰來踩都不行，就我自己心裡的一些毛，但這才讓人家會恐懼，像我的經紀人、家人，我會毫不掩飾的爆，我又是牡羊座火象星座，好像很好相處很peace，但真的踩到那個點，我就真的爆起來了，這樣其實不太好。」

「根據我家人的觀察，塞車+肚子餓，更慘的話，再加上一個尿急，那個對我來說真的是無敵爆，其實肚子餓發脾氣這個事情，我應該要改一下，因為我太太說『你這樣很像動物、像小孩，怎麼會肚子餓就發脾氣咧』，覺得很不可思議。」

「有一次我還餓到，從冰箱拿出東西吃，卻發現已經結霜了，當下我就哇哇哇生氣到把東西狠丟到水槽，嚇到我太太跟小孩，然後我太太在客廳笑到一直拍桌子，想說你是裝3歲喔，這樣有甚麼好氣的，這樣不會很荒謬嗎？」

「還有一次我在減脂，必須降到6%（為了角色），要求老婆阻止我吃消夜，可是半夜看劇本，我餓到受不了，就躡手躡腳加了熱水煮泡麵，因為有塑膠袋會很吵，我就小心翼翼的拆，但是我太太聽到走過來大叫『你在幹嘛？』我就緊張到在很遠的地方，直接把麵拋到鍋子裡，簡直殺紅了眼，雖然最後我還是吃到了，但我太太一個晚上都不跟我講話！」

而坐在旁邊的邵雨薇透露，自己以前也曾因為直話直說得罪人，她說：「我會很直接表達說我不喜歡甚麼，像化妝、髮型、衣服，我不喜歡的都會直接講，但我直接講的意思是，現在我們來處理它吧，我們一起來處理好吧，可是如今回想，會覺得對方可能會受傷， 所以以前比較直接現在圓滑很多，現在會開始多替別人著想，畢竟以前想自己就想破頭了，現在大概知道自己要甚麼，就可以開始考慮別人了。」

這二個很不一樣的演員，繼《樓下的房客》之後又合作電影《緝魔》，一個扮演刑警（莊凱勛），一個飾演法醫（邵雨薇），兩人還一起進入真實的太平間拍戲，邵雨薇透露：「我走進太平間就覺得頭暈，一出來就吐了，心裡有一種無法呼吸的感覺，不知道從哪裡來的反胃感、噁心感，可能也是因為我們在拍的時候，一直有人（送大體）進來吧！」

莊凱勛也承認，「因為我們拍攝的時候，太平間還在使用，時不時就會有大體進來，我們就得迴避，大概前前後後進來5、6組人，我覺得那也是一種壓力，只是我沒有噁心想吐的感覺，可能我比較八字重一點，早期我去偏遠地區拍攝的時候，男經紀人會說他的房間叮叮噹噹很吵、睡不好，但我都沒有感覺到，就說『那我跟你換房間』，不過我都一樣，一覺到天亮。」