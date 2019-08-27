美中重啟談判成謎，雲裡霧裡 24 小時過去，中國週二 (27 日) 仍未證實，到底中國高層級貿易代表是否有在上週日致電美方？反倒提出 20 條穩定消費預期、提振消費信心的政策措施，意圖抵制美方透過關稅施壓的力道。

隨著新一輪關稅逼近，中國全力拚經濟，中國國務院週二提出 20 條穩定消費預期、提振消費信心的政策措施，希望激發中國國內消費潛力，提振內需經濟。

中國官方喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進週二推文表示：「週二中國發布 20 項刺激消費的命令，以進一步開拓 j5/ 市場，而不是把重點放在貿易談判上。中國經濟越來越多地由擴大內需驅動，美國向中國施壓、要求中方做出讓步的難度越來越大。」

中國不甩川普，不將重點放在貿易談判上。(圖片：翻攝胡錫進推特)

週一美國總統川普稱，美中兩國將重返談判桌，中國非常希望達成協議。中國外交部發言人耿爽週二重申：「我沒有聽說過 (美中經貿團隊在週末的通話) 這種情況。」

耿爽表示，美方調高關稅稅率，極限施壓的做法絲毫不具建設性，希望美方能夠保持冷靜，停止錯誤做法，通過對話協商加以解決分歧。

Cornerstone Capital Group 股票策略師 Michael Geraghty 表示，關稅是對美國消費者的徵稅，到目前為止，美國消費還算強勁，但當新關稅在未來幾個月生效並影響消費者支出與帶來負面結果時，這將對美股產生相當大的影響。

週二 (27 日) 美中貿易戰況不明，早盤消化貿易利多消息後，隨著美債殖利率曲線倒掛加劇，道瓊收跌逾 100 點。

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