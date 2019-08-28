美式會員制賣場好市多（ Costco ）現在不只台灣有分店，而中國大陸現在也有第一間分店了，好市多上海閔行店於昨（ 27 ）日開幕，這消息曝光後，大量民眾瘋狂湧入搶購，結果導致開幕首日賣場內就「人潮爆炸」，開了半天就被迫「暫停營業」，誇張的場景也讓外媒感到詫異，現場畫面紛紛被爆出。而有一位銀行分析師就說出了「好市多該如何立足於中國大陸」的關鍵。

綜合外媒報導，上海好市多閔行門市除了賣場內擠爆外，就連四周的馬路也塞爆一片，至少要排隊 3 小時才能進入停車場，因此閔行的公安也到場指揮交通，更將現場照片 PO 在微博並呼籲「目前店內人流密集，周邊道路擁堵，希望有意前往的市民理性消費，避開尖峰時間購物」。對此，荷蘭合作銀行（ Rabobank ）駐上海分析師 Michelle Huang 更點出好市多要在中國大陸生存的關鍵，「好市多在中國大陸有巨大的市場潛力，能夠吸引許多中產階級的消費者，但能否取得長期的成功，取決於他能否適應中國瞬息萬變的零售市場」。





而上海好市多開幕首日有趕到現場的民眾，也紛紛留言表示「我一大早就到了，但快到中午才擠進賣場，結果就看到一群老人把書都掃光了」、「我什麼也沒買就離開了， 3 個月後再給它機會，因為我會費都繳了」，也有還在觀望的網友說「還是大媽們有活力，人多的地方我是不敢去的」、「這就是上海」、「買空了沒？」。（編輯：王柏文）

Instead of leaving China, US retail giant Costco opened its first Chinese store in Shanghai on Tuesday. Consumers waited in long queue to get inside the store. Such a grand opening can't be seen in other places. Chinese market is crucial to American companies. pic.twitter.com/93oGP1QOdf — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2019年8月27日



