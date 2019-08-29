潛遁式微創　高齡脊椎患者新選擇

高齡八十幾歲婦人因為脊椎退化滑脫不穩定併神經壓迫，長期背痛腰痛，加上坐骨神經痛，下肢痠麻無力困擾許久，雖然一直有在持續復健與吃藥治療，但症狀似乎不見改善且越來越嚴重。

聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志表示，在考慮患者病情，合併內科疾病，高齡虛弱合併骨質疏鬆，手術風險比一般人高許多的情形下，他建議婆婆可使用脊椎潛遁式微創手術。相較於傳統脊椎大傷口手術，脊椎潛遁式微創手術不但傷口小，組織破壞小，流血量也少，能大大降低手術風險，尤其是像高齡患者，手術後恢復也能較為迅速。

林宗志醫師進一步說明，脊椎潛遁式微創手術方法，是採肌肉間隙進入，不破壞肌肉組織即能到達手術部位，不僅外表皮膚傷口小，身體內的組織破壞也小，利用類似新式開築隧道的潛遁技術，不直接大面積切開手術部位上面的肌肉組織，而是肌肉間隙進入在身體肌肉層下，挖除壓迫神經的骨刺或突出的椎間盤，進而解除神經狹窄的問題。

婦人在接受手術後隔天症狀即大幅減輕改善，也能立即下床走路，沒有傳統手術會產生的劇烈傷口疼痛、身體虛弱、大量失血需要輸血以及引流管不方便的問題，除了大幅減短住院時間，也讓患者體力體能可以快速恢復。

台灣已進入高齡化社會，高齡退化的問題不僅發生在膝關節，更常出現在脊椎，過去對於這類的疾病，遷就於高齡體能狀況較差，或合併其他內科疾病，手術風險較高，只能保守治療。現在利用新式潛遁式微創手術的進步，能提供患者更便利、舒適度更佳的選擇，讓長者不用過於擔憂術後復原的困擾，亦能減輕家屬照顧上的負擔。