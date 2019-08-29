高級餐廳除了帶給顧客美味的餐點，貼心服務也是不可或缺的元素之一。一名男網友 27 日在臉書社團「爆怨公社」表示，到連鎖牛排館茹絲葵，想要外帶食物給過世的舅舅，一圓他生前的心願；豈料，店員超貼心舉動，讓他直呼「這間店家讓我們鼻酸到不行」，並感謝店家的用心，貼文讓許多網友看完瞬間淚崩。

原 PO 在文中提到，最愛的舅舅生前最喜歡打賭，不管賭什麼，都表示輸的要請吃茹絲葵牛排，嘆道「對不起，沒來得及一起去吃」。一家人為替舅舅圓夢，來到台中的茹絲葵餐廳，在低氣壓籠罩之下叫了餐點，店家提醒外帶容易融化，建議他們內用，原 PO 一行人向店家說明原因，店員立刻空出一桌座位，並拍下照片，稱是要幫舅舅保留的位子。

原 PO 接著說「沒想到取餐時，還多了一個焦糖布丁，那好像是要升級才有的喔！舅舅你真的是賺到了餒，然後也不跟我們收錢，店家說是特別請主廚做了一份，要請舅舅吃」，直言第一次遇到如此貼心的餐廳，讓他們鼻酸到不行，最後寫道「謝謝你們對於這種事也能用心，雖然只是一個小舉動，但真的謝謝，就算還沒吃過，但已經成為主顧，這添加了貼心和大家的想念，好吃吧？舅舅」。

貼文一出，隨即吸引 8 千多人次點讚，引發熱烈回響，網友紛紛回應「有溫度的店家」、「我掉淚了，想到我過世 3 年的大姊」、「超級貼心的」、「這篇貼文都是洋蔥啊啊啊」、「舅舅正在開心的吃著愛心餐點」、「哭慘，舅舅好好享用美食，這是店家跟家人的愛」、「很有人情味，用愛經營」。（編輯：賴詠璿）