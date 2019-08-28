▲今（ 29 ）日凌晨，有民眾捕捉大批解放軍進入香港的畫面，照片在網上瘋傳。（圖／翻攝自推特）
▲今（ 29 ）日凌晨，有民眾捕捉大批解放軍進入香港的畫面，照片在網上瘋傳。（圖／翻攝自推特）

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香港「反送中」抗爭進入第 12 周，香港特首林鄭月娥 27 日在記者會上強調，香港特區政府對所有暴力行為「零容忍」，希望社會各界支持特區政府及港警打擊暴力，也否認對局勢失去控制，數度重申港府有能力自行處置香港的紛爭，香港部分法界人士卻憂心會動用「緊急法」處理抗爭。今（ 29 ）日凌晨，立刻有民眾捕捉大批解放軍進入香港的畫面，照片在網上瘋傳。

▲香港特首林鄭月娥於 27 日的記者會表示，香港政府有能力自行處置香港的紛爭。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港特首林鄭月娥於 27 日的記者會表示，香港政府有能力自行處置香港的紛爭。（圖／美聯社／達志影像）

綜合港媒報導，有港民捕捉下大批解放軍於今凌晨進入香港的畫面，照片立刻在網路上引發高度關注。畫面中可見，解放軍的軍車種類，包含運兵車、裝甲車和拖車等。據《香港 01 》報導，有民眾表示，解放軍的裝甲車先在皇崗口岸結集，並進入香港；此外，觀塘繞道、沙田、東隧、大潭道等處都有其蹤跡。

▲反送中風暴延燒，外界憂心港府是否會動用《緊急情況規例條例》。圖為 8 月 25 日示威資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲反送中風暴延燒，外界憂心港府是否會動用《緊急情況規例條例》。圖為 8 月 25 日示威資料照。（圖／美聯社／達志影像）

不過，《新華社》今凌晨卻稱，此行動為解放軍駐香港部隊進駐香港以來，第 22 次的輪換，而這次輪換也是根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》內明訂，有關香港駐軍人員的輪換制度，為年度的正常例行活動，然而解放軍進入香港消息曝光，也讓港民憂心不已。（編輯：賴詠璿）

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