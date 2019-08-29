債券殖利率正一路下滑，而且似乎沒有停止的跡象。

影響商業貸款和房貸的指標 10 年期國債殖利率一直下探 3 年低點，週三 (28 日) 收在 1.47%，低於 2 年期 1.5% 的殖利率，已經出現經濟衰退的訊號。

30 年期國債殖利率同日跌至歷史低點 1.91%，因全球殖利率也跌至多年或歷史新低。美國利率跟隨全球走勢走低，日本 10 年期國債殖利率負值跌至新的 3 年低點，德國 10 年期國債殖利率跌至該國新低紀錄，為負 0.72%。

Amerivet Securities 美國利率主管 Gregory Faranello 表示，「這是非常重要的大事。」「現在的動能和趨勢非常堅定。我認為沒有什麼可以改變現在的動態。夏季就要結束，流動性肯定是個問題。若從全球角度來看，它包含許多不同的、多樣化的因素。如今我們有英國脫歐的新聞，持續進行中的貿易戰，還有這個全球殖利率繼續下跌的趨勢。」

策略師們表示，債市已陷入若干力量的拉扯中，現在對於那些不得不追求殖利率的投資人來正陷入一個漩渦，隨著債券價格走高，殖利率一直在下降。在過去幾天中，投資人已經開始相信，中美之間的貿易戰很可能會持續很長一段時間，甚至可能會拖到總統大選之後。

恐懼因素

全球經濟正在放緩，並且越來越多的警訊表明歐洲可能會陷入衰退。中國經濟放緩已經讓出口下滑的新興市場經濟體感到寒意。

然後是政治不確定性。英國首相 Boris Johnson 週三 (28 日) 將國會重新開議時間延至 10 月中旬之後，限制了辯論時間，增加了無協議脫歐的可能性。英鎊大跌，10 年期國債殖利率降至 3 年來的最低水平。

富國銀行利率主管 Michael Schumacher 表示，「災難性的景象是如果殖利率自此大幅下跌，」「假設來說，如果貿易形勢加劇，如果香港動盪嚴重，英國似乎會出現硬脫歐，那麼最可能的結果就是美國國債再次出現大幅反彈。」

他說，「任何在這種情況下還提出確切預測數字的人都只是亂槍打鳥，」在週二 (27 日) 10 年期殖利率突破重要的心理關卡 1.50% 後，Schumacher 表示投資人正在尋找下個門檻，也就是英國脫歐公投後幾個星期達到的歷史低點。

他說，「人們似乎緊盯著 1.35%。」

對於投資人而言，他表示，尋找掩護的好地方可能是非常短期的國債。例如，1 個月的國庫券殖利率為 2.06%，遠高於其他證券。

許多策略師並不認為美國債券會跟隨全球其他地區走向負殖利率，但他們承認可能會發生這種情況。殖利率下降的反面情景是，如果貿易形勢有顯著進展，債券殖利率可能會迅速上漲。但策略家們不認為這種情況很快就會發生。

美國銀行美林證券利率策略師 Ralph Axel 表示，「顯然，貿易戰影響力如此大，但它仍然是如此令人難以置信的不可預測。大多數人認為它已升級到這個程度，應該再壞也壞不到哪裡去了。」他說，人們不認為中國會在大選前與川普總統簽署長期協議。

如陷無底洞的全球殖利率

導致殖利率下降的另一個主要因素是，全球超過 16 兆美元的債券現在處於負殖利率狀態，而美國國債市場一直是投資人尋求收益率和安全性的吸引力。

Axel 表示，他認為 10 年期債券殖利率可能下探 1.25%，他還預計 30 年期殖利率將在明年第 2 季達到這一水平。

Faranello 表示，由於投資人希望鎖定殖利率，因此更多買家推動的買進力道導致殖利率走低。問題是，一直在支撐美國經濟的消費者是否會開始對恐慌的市場作出反應。

Faranello 說，「如果你是美國消費者，發現市場正在波動，但你並不了解。然後負利率出現，消費者也不了解倒掛的殖利率曲線，然後有人開始談到經濟衰退，」「這可能在某些時候自我實現，因此聯準會 (Fed) 必須密切關注它。」

下週的數據可能很重要，包括下週五 (6 日) 的月度就業報告以及 ISM 製造業和 PMI，這兩個指標一直顯示製造業放緩。

Faranello 說，「殖利率曲線基本上告訴我們，明年我們的 GDP 成長率為零。這就是曲線的前端的涵意。問題是殖利率曲線會勝出，還是政策制訂者能夠足夠支持這些經濟數據，」

「我不知道結果會是如何，但是市場出現非常令人難以置信的恐懼，並鎖定在經濟衰退上。」

利率曲線背後的中央銀行

隨著經濟放緩，全球中央銀行一直在推動利率下降，而讓人擔心的是它們在捍衛本國貨幣時競相降息。另一個擔憂是它們缺乏金融危機前的彈藥，因為許多人開始推動非常寬鬆的貨幣政策或者已經擁有超低利率。自金融危機以來的 10 年中，它們也未能為提升通貨膨脹做出多大貢獻。

人們普遍預計 Fed 將於 9 月 17 日和 18 日召開的會議中，將利率降低 25 個百分點。

甚至在 Fed 召開會議之前，歐洲央行將於 9 月 12 日舉行會議，預計將採取行動，包括其已經負值的利率，並可能宣布購買資產。

Faranello 說，「我們會看看歐洲央行的決定，它們能做的選擇大多不好，」「它們可能會採取幾個不同的動作，但市場並不認為它們現在有足夠的力量扭轉經濟局面，你將不得不開始考慮財政刺激，但這在一個政治聯盟集團中會是個棘手的過程。最大的問題是全球央行只是缺乏子彈，只是利率同時下跌，你最終會發現央行賣權沒有想像中的強大。」

10 年期美債殖利率走勢

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>