（中央社首爾29日綜合外電報導）2016年爆出的崔順實親信干政醜聞有最新發展，南韓最高法院今天以程序瑕疵為由，撤銷部分讓前總統朴槿惠入獄的二審判決，要求二審重新考慮三星集團少主李在鎔的緩刑判決。

最高法院將朴案發回高等法院更審。朴槿惠去年4月因濫權和涉貪被判處24年，後在二審改判更重的25年。最高法院認為，一、二審法院未將親信干政案中朴槿惠收賄的部分，與其他被告分開審理，有違法理。

韓聯社指出，依「公職選舉法」規定，適用於總統等公職人員的特定犯罪加重處罰，被告相關收賄應與其他犯罪嫌疑區分後審判，公職人員的收賄罪涉及限制選舉權和被選舉權，也需各別宣判。

而51歲李在鎔所涉案件與俗稱「閨密門案」的朴槿惠親信干政案有關。李在鎔因向朴槿惠及崔順實行賄，2017年2月被捕並於8月遭處5年徒刑，但刑期於隔年遭高等法院推翻，改判有期徒刑2年半，緩刑4年，讓李在鎔於關押近一年後得以獲釋。

儘管如此，李在鎔否認犯罪並上訴到最高法院。

最高法院今天要求高等法院重新思考2018年2月所做的緩刑，以及當初撤銷李在鎔在朴槿惠涉貪案各主要指控的決定。

李在鎔是三星電子公司副會長，是三星集團會長李健熙的獨子，目前是集團的實際負責人。

2016年10月，時任總統的朴槿惠被爆出親信崔順實利用兩人關係干政，並向財團施壓以牟取不法利益。

法律文件顯示，朴槿惠要求三星集團在內的財團捐錢給親信崔順實掌控的基金會，並另外要求三星援助崔順實女兒在馬術上的訓練。

然而，三星所贈的3匹馬是否算賄賂，成為全案爭點之一。

朴槿惠案中，法院認定三星所捐贈的3匹馬被認定是價值37億韓元（305萬美元）的賄賂，朴槿惠因而遭定罪。然而，這幾匹馬在李案二審中並不被認定為賄賂，助李在鎔獲判較短的刑期。

最高法院法官金明洙（Kim Myeong-su，音譯）今天認為，三星贈與的3匹馬在李案可被認定為賄賂。

朴槿惠2017年因貪腐醜聞遭國會彈劾後，被憲法法院判決彈劾成立而下台，成為南韓首位遭彈劾下台的民選總統。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1080829