中信兄弟今（29 日）晚作客高雄市澄清湖棒球場出戰統一獅，這不僅是雙方本周二連戰的最終役，同時也是人氣球星「恰恰」彭政閔，球員生涯在老家高雄的最終戰，高雄市長韓國瑜賽前特別現身球場，致贈高雄市榮譽市民證書予彭政閔，感謝他長年為國內棒壇的付出及努力，「彭政閔堪稱是台灣棒球界的典範」市長韓國瑜說。

效力於中信兄弟的彭政閔，是土生土長的高雄人，小學期間就讀高雄市立復興國小的他即加入棒球隊，開啟球員生涯，此後彭政閔在學生、業餘期間開始嶄露頭角，自2001年球季加入職棒，連續16年球季打擊率高居3成以上，更5度榮膺打擊王的寶座，因此也贏得球迷「火星恰」的封號；此外，彭政閔也是國家隊的常客，更為中華隊陣中的靈魂人物，多次幫助我國挺進2004年雅典奧運、2008年北京奧運、2013年世界棒球經典賽八強，是國家隊不可或缺的重要戰力，也是高雄市引以為傲的指標球星。

若要論及彭政閔對高雄市最深刻的記憶，就要回溯到2008年季後賽，兄弟象（中信兄弟象前身）正與La New熊（Lamigo桃猿前身）爭奪晉級總冠軍的最後席次，首戰「恰恰」彭政閔就在老家高雄市澄清湖棒球場，賞給對手單場三響砲，這也締造中華職棒首次季後賽單人單場三響砲的紀錄，最終彭政閔即帶領球隊以7比1擊退La New熊，於當年季後賽率先開胡，而這場賽事，堪稱是彭政閔在高雄家鄉最為經典的一役。

時至今日，彭政閔將在今年球季後自球場上引退，高雄市長韓國瑜特別選定彭政閔球員生涯在高雄市最終戰，現身澄清湖棒球場致贈榮譽市民證書，以感謝彭政閔長年為棒球運動的努力，韓市長還特別簽名致贈一顆「高雄市政府運動發展局成立周年慶紀念棒球」給恰恰。

市長韓國瑜表示，「恰恰（彭政閔）是我們台灣的棒壇英雄」，不僅如此，並常看到他經常投入公益，長年為球隊、為國家竭力付出，可說是台灣體壇的典範，是也是我們高雄人的驕傲。