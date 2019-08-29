美國週四 (29 日) 公佈 Q2 實質 GDP 季增年率修正值為 2.0%，低於此前公布的初值 2.1%，但合乎市場預期，GDP 修正值公布後，美股期貨、美元、黃金等市場表現平淡。

美國 GDP 各細項表現 圖片：Zerohedge

美國週四 (29 日) 同時公布 Q2 個人消費支出修正值為 4.7%，大幅高於預期的 4.3%，亦高於初值 4.3%，顯示美國 GDP 最重要的組成結構「消費」動能仍相當強勁。

美國個人消費支出表現 (季增率) 圖片：Zerohedge

市場經濟學家分析，美國 GDP 組成中「消費」佔比高達 68%，故從 Q2 美國消費動能不減、展望 Q4 聖誕消費季又即將到來的前景來看，美國經濟短期內要出現衰退應仍是較難看到。

但經濟學家仍警示，雖然美國消費動能仍屬樂觀，但由於貿易戰帶來的不確定性升溫，已令美國企業的投資信心受到衝擊，這恐不利未來的經濟成長。

而近期中、美兩國持續在關稅舉措上不斷提升賭注，渣打銀行 (Standard Chartered) 即在近期發布研報認為，未來一年，美國經濟衰退機率將進一步上升至 40%。

渣打銀行股票策略主管 Clive McDonnell 表示，關稅不斷升級引發的複合效應，肯定會增加美國陷入衰退風險，未來一年，美國經濟衰退機率已從 25% 升至 40%，這是市場必須擔憂的問題。

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