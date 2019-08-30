《通靈少女》第二季要來了！ 精彩預告中，温貞菱飾演的詹曉彤神預測模擬考題，讓她受到同學的高度關注與喜愛。但私下作法的她，卻惹得小真怒嗆：「是誰准你們自己亂作法！妳知不知道這樣會害死大家！！」

17歲的小真在第二季背負著比以往更重的責任，但無論她的天命能力再怎麼強，畢竟還是個孩子，經歷了第一季的生離死別，加上生活中許多事情，讓她不停質問自己：「如果可以重來，我還會做一樣的選擇嗎？」、「要是我不會通靈的話，今天這些事情也都不會發生」。

小真在第二季依然遊走於生者與亡靈之間，飾演小真的郭書瑤回憶第一季與第二季在演通靈戲的差別時，她表示：「第一季我比較是看劇本，然後靠想像那個人在跟我講話然後來揣摩，可是第二季導演來會先幫我當鬼然後錄語音給我，然後我邊聽邊覺得哇！原來有人跟我講話是像這樣，而且導演當鬼是有帶情緒的，所以我就可以感受到原來鬼講這段話的時候。」而這樣的協助，除了讓瑤瑤在演出時相當順利外，也意外混淆通靈少女原型索非亞，讓索非亞驚問：「妳是不是看得到？」

《通靈少女》講述一個有通靈體質的高中女生（郭書瑤飾），白天學校上課，晚上在宮廟當仙姑，處理信眾大小事，高中生的她，就已看盡人性百態，但她其實只期待能擁有一般少女的平凡生活。第二季的故事緊接在第一季之後，經歷過許多事情的謝雅真雖打算當個平順安靜的高中生，沒想到好朋友跟著搬家離開台灣，擔任話劇社新社長的她又要忙着招募社團新生，加上又要應付宮廟那邊的各種「活動」，夾在課業與宮廟生活的小真， 17歲的小真這次要面對的課題比以往都更加艱鉅。

今日電視台釋出正式預告與主視覺海報，同時宣布《通靈少女》第二季共8集，將在10月6日（日）晚間9點首播，首播時一次播出2集，之後每星期同一時間播出1集，在台灣，則會在HBO和HBO HD頻道，以及公共電視和公視+首播。