在台灣，泡麵可說是人見人愛，不僅方便又好吃，讓人吃了不得不愛上！熱愛台灣食物和文化的Youtuber「酷」，續上部影片法國人試吃台灣零食和飲料的影片，這次他帶著四種經典台灣泡麵，來給他的外婆以及兩位阿嬤的朋友試吃。

「阿Q桶麵、來一客鮮蝦魚板、原汁牛肉湯（味王）、維力炸醬麵」初次品嘗台灣泡麵的阿嬤們，究竟會不會愛上這股「台灣味」呢？

影片一開始，三位法國阿嬤用叉子捲起麵條，不熟練的吃麵畫面，讓網友看得直呼有趣！一試就差點成主顧，阿嬤們紛紛直讚泡麵方便又很好吃，忍不住對阿酷說：「寄一箱給我吧」！

法國和台灣的口味雖有差異，但法國阿嬤吃完第一口阿Q桶麵，即使認為有點辣，但三人都一致認為十分美味！一名阿嬤甚至表示：「連不喜歡外國食物的我，都覺得很棒」。

三人笨拙地吃著泡麵的模樣，連阿嬤本人也不禁笑說：「捲泡麵的動作猶如捲頭髮一樣」，也有網友心疼表示：「怎麼不拿個小碗幫她們分啦」！接著三人試吃下一個泡麵「原汁牛肉湯麵」，雖然她們都覺得口感不錯，但仍然覺得「阿Q桶麵」最適合她們。

三位法國可愛阿嬤在試吃台灣經典泡麵「維力炸醬麵」時，包裝上的法國國旗首先先吸引到她們的目光，但意外的是，她們卻不是很喜歡它的辣味：「辣椒的味道都蓋過其它的味道」。另外「來一客泡麵」的海鮮清爽口味，法國阿嬤們則認為很適合女生嘗試。

最後三位法國阿嬤為這四種泡麵做出排名，果然「阿Q」在她們心中是第一名，接著依序是「來一客鮮蝦魚板、原汁牛肉湯（味王）、維力炸醬麵」。

其中一名阿嬤，對身邊的朋友幽默表示：「當你生日時候，我會送你一些」，看見阿嬤這麼喜愛台灣泡麵，卻讓許多網友擔心表示：「老人家誤會泡麵可以當正餐，真替她們擔心」、「你這樣害那些法國阿公們以後餐餐只有泡麵吃了」、「法國阿公可能要常吃泡麵了」。影片迄今已突破百萬點閱，大批網友都被三位可愛的法國阿嬤，天真又單純的反應給融化了！（實習編輯：鍾桃甜）