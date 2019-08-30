週五 (30 日) 美股四大指數表現平淡，市場持續觀望 9 月份的「二大事件」，其中一為美中 9 月貿易協商進展，另一事件則為聯準會 (Fed) 的 9 月會議，目前市場預期已全然收斂至降息一碼、降息二碼機率已降至 0%。

週五 (30 日) 美國公布 Fed 最關注的通膨指標：核心 PCE 年增率為 1.6%，雖然合於市場預期，但仍低於 Fed 的通膨目標 2%，顯示當前扣除掉能源價格後的美國通膨率，表現仍是相當疲軟。

另外，雖然最新美國 Q2 GDP 成長率為 2.0% 合於市場預期，主要受到 GDP 細項內的消費項目表現強勁帶動，但象徵美國消費領先指標的密大消費者信心指數，週五 (30 日) 公布 8 月數值報 89.8，創下二年新低，顯示貿易戰所帶來的衝擊，已在 Q3 的美國經濟中開始蔓延。

市場經濟學家仍高度預期，Fed 將在 9 月出手降息，主因即為通膨仍是未達 Fed 之目標，且降息亦有助於提振美國的消費者信心，延長自 2008 年金融海嘯以來的本波景氣擴張期。

藍：密大消費者信心指數 紅：密大消費者預期指數 綠：密大經濟現況指數 圖片：Zerohedge

週五 (30 日) 美股四大指數表現：

道瓊指數上漲 41.03 點，或 +0.16%，收 26403.28 點。

S&P 500 指數上漲 1.88 點，或 +0.06%，收 2926.46 點。

那斯達克指數下跌 10.51 點，或 -0.13%，收 7962.88 點。

費城半導體指數上漲 9.10 點，或 +0.61%，收 1504.92 點。

S&P500 各版塊日內漲跌幅 圖片：Finviz

FAANG 主要個股表現：FaceBook (FB-US) 上漲 0.05%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.57%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.02%；Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 下跌 0.40%。

晶片族群表現：AMD (AMD-US) 持平 0.00%；美光 (MU-US) 上漲 1.34%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.73%；Qorvo (QRVO-US) 下跌 0.11%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 0.59%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.31%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.15%。

其他重要道瓊成份股表現：沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 0.16%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.19%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 1.04%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 0.61%；思科 (CSCO-US) 下跌 1.06%；波音 (BA-US) 上漲 0.37%；艾克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.07%；雪弗龍 (CVX-US) 上漲 0.17%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.47%。

台股 ADR 表現：台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.83%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.16%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 3.64%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.03%。

川普再次施壓降息：

週五 (30 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 再次向 Fed 施壓降息，川普表示，歐元兌美元匯率瘋狂下跌，使歐元在出口和製造業方面擁有巨大優勢，反觀 Fed 什麼也不做。

川普抨擊：「我們沒有關稅問題，反倒是我們的 Fed 出了問題，但他們根本沒有意識到這一點。」

圖片：川普推特

華爾街分析：

據《路透社》最新對華爾街 300 名分析師所做的調查顯示，多數分析師預期，未來一年全球股市將繼續上漲，但過程可能呈現劇烈震盪，主因預期全球央行將擴大寬鬆、刺激股市上升，但貿易戰的利空聲音仍將圍繞迴盪，導致股市波動加劇。

在調查的問卷中，分析師們被問及今年股市大幅修正的機率時，預估中值顯示發生機率為 30%，而有近 80% 受訪分析師則共同認為，這波全球貨幣寬鬆大潮，將有助於股市。

市場分析，美中貿易戰確將損及全球經濟動能，但其實近來全球已在貨幣寬鬆的預期帶動下，出現了嚴重的「資產荒」，從債市負利率債券高達 16 兆美元之市況即能得到證明，尤其 S&P 500 股利殖利率超越 30 年期美債殖利率的當口，確實可能刺激部分市場資金因「資產荒」而重新回頭擁抱股市。

紅：30 年期美債殖利率 藍：S&P500 股利殖利率 圖片：Bespoke

投資管理公司 Psigma 分析師 Rory McPherson 即表示，現在情況非常微妙，目前的經濟衰退警訊將令央行不得不作出反應，推升債市價格走高，而縱使經濟前景疲軟，仍將推動市場重新痛苦地進入股市。

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