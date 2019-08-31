王彼得 資深媒體人

上禮拜颱風天過後，住在新店安康山區的內政部長徐國勇，家中突然跑來不速之客，一條小型紅斑蛇。

作為天下第一大部的部會首長，徐國勇完全可以一通電話，就叫人幫忙處理。可是體恤基層人員的辛勞，也不想給消防人員添麻煩，自己把那條小蛇捕獲，然後親自開車送到當地的消防隊。

為了不驚擾消防隊，他讓太太把裝在瓶子裡面的小蛇送交值班人員，而自己在車上等。結果，值班的消防員一度拒收，要求徐太太把蛇直接送到新北市動保處。最後還是依照現行規定，消防分隊先收下，事後再轉交動保單位安置管理。

其實當天值班消防員一度「拒收」，是不太熟悉作業規定的偶然狀況。多數消防單位都會熱心為民眾，提供這一類服務。

當該消防分隊幹部，走到門外，一看車上的「司機」是徐國勇，著實吃了一驚。近日媒體對此一事件多有報導，徐國勇只好一笑置之。

把抓到的蛇送到消防單位是否恰當？

在行政院林全院長任內曾定案，長期由消防員負責的捕蜂抓蛇工作，要回歸給法定權責單位農委會。但是到了賴清德當院長時，不得不喊停，並表示原方案是「不周延的方法」。

因為，目前全台灣各地農業局，含文職、約聘僱的總員數也不過1200人左右，編制內捕蜂抓蛇的專業人員只有區區不到30人。

每年的此類出捕任務大約有17萬件，換算下來，兩人一組出任務，全國農業單位的每人一年要出動約300次。若只靠30名的專業人員，則每人要1萬2千次。而全台消防人員約14300多人，每人平均此類出捕件數是24件。因此，民眾把抓到的蛇，送交消防單位，完全合情合理，和合乎規定。

此外，徐國勇的低調處理，也值得肯定。一，他沒有找消防隊來上門抓蛇；二，自己抓到後，也沒有叫消防隊來取蛇；三，讓太太送進消防隊，沒有自己出面送蛇驚擾基層。完全可以看出他體恤基層的為人和為官之道。

其實，出身庶民滷肉飯攤商之家，也曾擔任多年律師，看盡人生百態，徐國勇是無分藍綠，少見明瞭和接基層「地氣」的政務官。

上任內政部長一年多，看到救災單位缺乏勘災車輛，徐國瑜勇就一口氣向全台獅子會募集多輛勘災車。這個月5日，還有一部勘災車會捐贈交車。

嘉義火車警察遇刺案發生後，礙於政府採購流程漫長，他馬上呼籲民間企業協助。愛爾麗醫美集團，在短時間之內捐贈250隻電擊槍，另一企業則捐贈450隻。

「送蛇」事件只是小事，消防員的辛勞和冒險救災的精神有目共睹，政府單位多給予嘉獎或實質獎勵。同時，消防機關也應檢視為民服務機制，訂定標準化流程，提昇為全民服務的品質。

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