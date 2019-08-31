（中央社利馬31日綜合外電報導）亞馬遜森林近日飽受大火蹂躪，但環境專家表示，除了人類放火整地，這個全球最大熱帶雨林還受到伐木、農耕、種植非法作物和採礦等行為影響而面臨嚴重威脅。

法新社報導，亞馬遜森林占地550萬平方公里，且橫跨9個國家：玻利維亞、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、法屬圭亞那、蓋亞那、秘魯、蘇利南和委內瑞拉。

專家指出，為了農業耕作而砍伐林木，是亞馬遜雨林面積快速縮減的主因之一。

祕魯人工造林計畫主任路易斯（Jose LuisCapella）說：「砍伐森林的主因，就是要擴大農業耕種範圍。」

厄瓜多是一個典型的例子，2000年至2017年間，厄瓜多的農業耕地面積就增加了23%，增加部分位在該國的亞馬遜雨林地區。

加上巴西、祕魯、厄瓜多和玻利維亞的農民經常在旱季焚燒伐木區的灌木叢，這項舉動常導致火勢無法受控制，進而對雨林造成更大傷害。

聯合國（UN）數據指出，非法作物也慢慢耗損亞馬遜林地，例如哥倫比亞的古柯樹種植面積已將近17萬公頃。

另外，亞馬遜盆地周遭的大多數國家進行非法採礦作業，也對森林造成嚴重危害，特別是在開採金礦時，還會使用汞等化學物，因而汙染了土壤和河川。

法屬圭亞那的林業局指出，2003年以來的合法及非法淘金活動，已破壞大約2萬9000公頃熱帶雨林。

委內瑞拉在石油價格崩盤後面臨經濟危機，因而將目光轉向亞馬遜雨林的資源。委國政府2016年展開大型計畫，在超過11萬平方公里雨林區內開採鋁土礦、鈳鉭鐵礦、鑽石和黃金。

委內瑞拉非政府環保組織維泰利斯（Vitalis）負責人葛梅茲（Cecilia Gomez Miliani）說：「採礦問題比火災嚴重許多。」

她還說：「採礦活動砍伐並清除了所有植被，另也造成土壤流失、汞汙染和民眾流離失所等問題。」（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1080831