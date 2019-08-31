由所願、睿隣、銀河、裕株、信飛、嚴智組成的女團GFRIEND今（31日）在林口體育館舉辦《GO GO GFRIEND》演唱會，台北站正是此場巡演的倒數第二場，6成員都很開心有機會與台灣Buddy（粉絲名）見面，更把開場曲〈Me Gustas Tu〉的韓文「我喜歡你」歌詞改成中文，讓全場4200名歌迷興奮尖叫。

GFRIEND的應援色為雲白、水藍、紫外光3種，嚴智看到全場舉起閃閃發亮的手燈，讚嘆像是看到夜晚的美麗星空，為了回饋各位，她們也為歌迷送上應援，突然Cue信飛當代表送出，讓她不知所措，表示：「我完全不知道有這一段！」隨後就用中文說：「大家的願望都能實現！」相當自豪發音標準，全場也捧場給予尖叫，讓她害羞回應：「謝謝。」

6位成員也以3對3組成小分隊，分別為裕株+信飛+所願的「世界和平」、睿隣+銀河+嚴智的「HUG HUG」；「HUG HUG」率先表演，穿上粉色蓬蓬裙演唱〈SHY BOY〉，「世界和平」則是換上性感花豹服裝帶來〈MONDAY BLUES〉，2組人馬曲風與服裝都成強烈對比，結果信飛爆料，這兩組團名確實是她們出道的「候補名單」，而該2首歌也是出道曲候補，讓全場超震驚，嚴智就笑說，還是原本的出道曲最適合GFRIEND。

她們場上共帶來25首歌，幾首曲目更把歌詞換成中文，自豪「有天能變成語言天才」，讓全場笑開懷。6人結束表演後將於明天離台，班機不公開。