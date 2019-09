由於要保護自家球星的身體健康,近年不少NBA球團在例行賽都會採用「輪休」的方式,來避免球員因為疲勞而出現受傷的情形。不過湖人前球星「黑曼巴」Kobe Bryant對此相當不以為然,他直言自己絕對不會用這種方式來爽約球迷。

在日前接受《Valuetainment TV》採訪時,Kobe被主持人問到關於負荷管理(load management)的事情,他直言:「這很誇張,有很多人用他們辛苦賺來的錢買票看你的比賽。這是你的工作,你得保持身材,每晚都達到該有的水準,身為一名競爭者,我不會逃避這些事。」

和許多老派球星一樣,Kobe認為球員上場打球是他們的工作之一,不過今非昔比,透過科技和醫療的輔助,現在的球隊都明白球星是重要資產,不應該隨意消耗,因此例行賽很多勁旅都不會拿出100%的實力去爭勝。

而且不管Kobe在怎麼強力反對,也不能否認這一套方式的確取得了成功。馬刺藉此幫助「GDP」三老將延長了生涯,Kawhi Leonard上賽季在多倫多暴龍也靠著輪休養傷和保存體力,最終贏下今年的總冠軍。

不過他的話也是一種警訊,對於球員來說,對他們生涯評價影響最大的就是冠軍,例行賽獲得的榮譽只是錦上添花。可是一支球隊同時也要兼顧商業上的運作,如何在爭取最終勝利的同時,保障進場看球觀眾的利益,確實是值得深思的問題。

Kobe on load management:

“It’s crazy. You got a lot of people paying their hard earned money to come watch you perform. It’s your job to be in shape & be able to perform at that level every night. As a competitor, I’m not ducking s**t.”@ValuetainmentTV

— Ballislife.com (@Ballislife) 2019年8月30日