由於要保護自家球星的身體健康，近年不少NBA球團在例行賽都會採用「輪休」的方式，來避免球員因為疲勞而出現受傷的情形。不過湖人前球星「黑曼巴」Kobe Bryant對此相當不以為然，他直言自己絕對不會用這種方式來爽約球迷。

在日前接受《Valuetainment TV》採訪時，Kobe被主持人問到關於負荷管理(load management)的事情，他直言：「這很誇張，有很多人用他們辛苦賺來的錢買票看你的比賽。這是你的工作，你得保持身材，每晚都達到該有的水準，身為一名競爭者，我不會逃避這些事。」

和許多老派球星一樣，Kobe認為球員上場打球是他們的工作之一，不過今非昔比，透過科技和醫療的輔助，現在的球隊都明白球星是重要資產，不應該隨意消耗，因此例行賽很多勁旅都不會拿出100%的實力去爭勝。

而且不管Kobe在怎麼強力反對，也不能否認這一套方式的確取得了成功。馬刺藉此幫助「GDP」三老將延長了生涯，Kawhi Leonard上賽季在多倫多暴龍也靠著輪休養傷和保存體力，最終贏下今年的總冠軍。

不過他的話也是一種警訊，對於球員來說，對他們生涯評價影響最大的就是冠軍，例行賽獲得的榮譽只是錦上添花。可是一支球隊同時也要兼顧商業上的運作，如何在爭取最終勝利的同時，保障進場看球觀眾的利益，確實是值得深思的問題。