跨境電商漏稅遭罰首例出現！財政部台北國稅局今（2）日表示，有間線上教學跨境電商今（2019）年元旦落地辦理稅籍登記，並報繳營業稅，但卻未主動補繳登記前的應納稅額，因此連補帶罰共新台幣50萬元。

跨境電商營業稅課稅新制2017年5月1日上路，境外電商營業人在我國無固定營業場所，而運用自行或他人架設之網站或建置的電子系統，銷售電子書、電影、電視劇、音樂等影音服務、線上遊戲或網路訂房等電子勞務給我國境內自然人，年銷售額超過新台幣48萬元者，應自行或委託報稅代理人辦理稅籍登記，並依規定申報繳納營業稅。

而根據台北國稅局統計，新制上路以來，總計已有122家跨境電商來辦理稅籍登記，合計營業稅及營所稅達92億元，平均每年為國庫帶來42億元稅收。

不過，台北國稅局也提到，境外電商課稅新制施行至今，雖然陸續有境外電商營業人前來辦理稅籍登記，未注意辦理稅籍登記前，如已有銷售電子勞務予我國境內自然人，且銷售額超過新台幣48萬元，仍應自動補報補繳所漏銷售額與稅額。

台北國稅局就透露，有間線上教學跨境電商在今年1月1日向稽徵機關辦妥稅籍登記，並按期申報繳納營業稅，但經稽徵機關查獲該境外電商營業人在2017年年5月至2018年12月（即辦理稅籍登記前），以網路銷售影音服務予我國境內自然人的金額計新台幣525萬元，未依法向主管稽徵機關自動補報補繳，除追繳稅款新台幣25萬元（525萬元/1.05*5%）外，並加罰1倍25萬元，連補帶罰合計50萬元。

另外，透過刷卡金流，國稅局也已掌握到數家銷售額已達登記課稅門檻、但遲遲未來登記申報的跨境電商業者，日前針對2017年度的違規業者，祭出滯報通知書，限期於收到通知書之日的15天內補辦申報納稅，預計今年10月也將針對2018年度違規業者寄發滯報通知書。

台北國稅局強調，如境外電商未依規定於期限內申報納稅，須就國稅局最終核定應納稅額另加徵10%滯報金，但最低不少於1500元、最高不超過3萬元，若超過限期仍未補申報納稅，則必須就稅局最終核定的應納稅額，另外加徵20%怠報金，金額最低不少於4500元，最高不超過9萬元。

台北國稅局也呼籲，跨境電商應自行檢視，自新制上路以來，是否有已達課稅門檻但仍未辦理稅籍登記、申報納稅，或有短漏報稅額的問題，在未經檢舉或被國稅局查獲以前，自動補報仍可免罰。