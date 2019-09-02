英國首相 Boris Johnson 週一表示，脫歐協議達成的可能性已經提高，他堅持英國不會再推遲離開歐盟的時間。

英國內閣召開緊急會議後，Johnson 發表聲明，敦促內閣成員本週不要投票通過立法來阻止無協議脫歐。

他稱再推遲下去「沒任何意義」，「我們不接受任何違背承諾和英國公投的企圖，英國公投是支持離開歐盟的。」Johnson 呼籲 10 月 31 日離開歐盟。

「我們將在 10 月 31 日離開，沒有但書、沒有如果。我們不接受任何違背承諾的企圖。」

週一稍早，英鎊兌美元走跌，因市場臆測倘若反對派本週表決否定無協議脫歐，Johnson 可能召集大選。但 Johnson 表示，他希望在不提前大選的情況下解決英國與歐盟間複雜的脫離問題。

「我不想要選舉，你也不想要選舉。」他說。

在他的言論後，英鎊兌美元小幅下挫。

由於梅伊 (Theresa May) 遲遲未能達成脫歐協議，7 月份接任英國首相的 Johnson 表示，近期的進展令他倍感「鼓舞」，「達成協議的可能性已經上升。」

他稱，歐盟的談判代表認為，英國有意達成協議且對未來與歐盟的關係「有明確的願景」。他強調，阻止無協議脫歐將會挫傷未來幾週英國與歐盟的談判地位。

反對派工黨領袖 Jeremy Corbyn 則戮力阻止英國無協議脫歐，他在週一演講時提到，「本週可能是我們最後一次機會阻止無協議脫歐。」

他主張，無協議脫歐會導致「單方面的美國貿易協議」，使英國淪落到依靠川普總統和大型美商的憐憫。美國川普總統曾表示，英國脫歐後，他會立即與英國簽訂大型的雙邊貿易協議。

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