富邦悍將今天在新莊棒球場迎戰統一獅，在第9局遭到對手追平的情況下，胡金龍從劉軒荅劉軒荅手中敲出再見全壘打，個人本場比賽5打數都敲安，富邦終場以6:5贏球贏球，拿下近期的3連勝。

富邦今天在首局就給亞力克製造了不少麻煩，楊晉豪敲出二壘安打，胡金龍和林益全隨後兩支帶有打點的安打，讓主場軍率先以2:0領先。3局上統一展開反撲，林靖凱敲出二壘安打，接著吳桀睿和陳鏞基連續兩安、打回1分，林安可又敲出2分打點的二壘安打，讓統一反超比數為3:2。

5局上，高國慶在三壘有人時敲安，讓統一再添1分；下一個半局富邦展開反攻，胡金龍敲安上壘後，林益全敲出個人本季的第22發全壘打，雙方分數回到4:4平手。

6局下，亞力克又出現不穩的情形，林宥穎擊出滾地球造成野手接球失誤，之後跑者靠犧牲觸擊上得點圈，富邦打者把握住得分機會，楊晉豪和胡金龍連棒安打，敲回了關鍵的超前分。

富邦先發包林傑今天主投7局被敲8支安打，賞出個人中職生涯新高的12次三振，他退場後由王尉永接手投球，他在第8局讓兄弟打者3上3下。9局上陳鴻文上來關門，但他一上來就被黃恩賜敲二壘安打，他雖然連續解決兩名打者，但還是被林靖凱敲安丟分，救援失敗。不過好在胡金龍在9局下敲出再見全壘打，富邦才沒有讓到手的勝利飛掉。

富邦今天中心打線的火力相當恐怖，胡金龍單場5安敲回3分打點，而林益全則是單場3安，包括1發全壘打，貢獻了3分打點，再他們兩人的火燙打擊表現下，球隊也順利的取得勝利。