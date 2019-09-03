（中央社台北3日電）非洲豬瘟引發的豬價上漲對中國政府來說已成為治理挑戰。英國金融時報報導，中國國務院副總理胡春華上週表示，增加豬肉產量是一項「重大的政治任務」。

根據金融時報看到的一份講話記錄，胡春華在上週的一次會議上對高層官員表示，增加豬肉產量是一項「重大的政治任務」。他並稱「這是我們給黨中央國務院的軍令狀」。

胡春華還警告豬肉價格上漲將「影響慶祝新中國成立70週年的歡樂祥和氛圍」。

胡春華稱，無法控制豬肉價格「將會嚴重影響全面建成小康社會的成效，損害黨和政府的形象」，價格上漲可能會影響「經濟穩定」。

根據中國官媒新華社過去幾天的報導，胡春華8月30日出席了「全國穩定生豬生產保障市場供應電視電話會議」。他說，豬肉是中國大多數居民最主要肉類食品，保障供應事關民生，「事關大局」。

當時胡春華要求，要迅速採取有力措施穩定恢復生豬生產，確保豬肉供應和市場價格基本穩定。

他提出的做法是，各地要嚴格按照「省負總責」和「菜籃子市長負責制」要求，完成生豬穩產保供目標任務。齊魯晚報指出，會議明確要求各地生豬自給率達到70%以上，並將此目標納入相關市長考核。

在具體作法上，胡春華表示要立即清理超出法律法規規定範圍的各類生豬禁養限養規定，從財政、金融、用地等方面加大對養殖場戶政策支持力度。

9月2日，新華社報導，胡春華來到四川省實地督導穩定生豬生產保障市場供應工作。四川是中國生豬生產及消費大省，胡春華的行動再次顯示豬價與豬肉供應問題的嚴峻。

這一次，胡春華除了強調加強非洲豬瘟防控，還提到要「充實冷凍豬肉儲備並適時投放」、及時啟動價格補貼聯動機制等，透過這些措施確保豬肉供應和市場價格基本穩定。

金融時報的報導指出，自去年8月非洲豬瘟疫情在中國爆發至今，中國生豬存欄量已減少逾1/3。撲殺生豬帶來的豬肉供應問題一開始不明顯，豬肉價格是從今年6月起才開始飆升。

今年8月中國豬肉價格比起上月上漲逾27%，生豬均價已突破每公斤人民幣26元，比2016年時的歷史最高點已超出約5元。（編輯：張淑伶）1080903