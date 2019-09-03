美中 9 月面談日期遲遲未定，美國總統川普週二 (3 日) 再度下手施壓中國，要求中國盡快達成協議，否則當他在 2020 年連任後，美中貿易談判不僅將變得更加艱難，中國還將面臨經濟末日場景 — 供應鏈分崩離析、企業、就業機會和資金將會外逃。

週二 (3 日) 美國總統川普推文表示：「我們與中國的談判做得很好。雖然我相信他們會很樂意與 (非我領導的) 新政府打交道，這樣中國就可持續每年盜竊美國智慧財產權 6000 億美元，但 16 個月以上的時間會帶給中國長期大幅的裁員，而且企業前景也會很渺茫……」

川普還勾勒中國將面臨經濟末日場景，他警告：「然而，想想當我連任美國總統，中國將會面臨什麼？美中談判將變得更加困難！與此同時，中國的供應鏈將分崩離析，企業出走潮、就業機會和資金也將會外逃！」

川普再度施壓中國達成協議。(圖片：翻攝川普推特)

早在今年 5 月中旬川普就曾有類似發言，他推文表示：「我認為，中國覺得在最近的談判裡被打擊得太狠，不如等 2020 年大選再說，看看能否幸運地等到民主黨獲勝… 唯一的問題是，如果第二任才要來談，我給他們的協議條件會糟得多。即刻行動才是明智之舉，但我樂於課徵大筆關稅！」

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