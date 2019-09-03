今日天氣／玲玲颱風外圍環流影響！西台宜蘭豪大雨

今（ 4 ）日在 13 號颱風外圍環流影響下，西半部及東北部地區降雨機率高，屬於有短暫陣雨或雷雨的天氣，其中桃園以北、宜蘭、中南部沿海及恆春半島位處迎風面，雨勢會較為持續，屬於整天性的降雨，其他地方雨勢明顯的時段偏向於午後這段期間，至於花東位於背風面降雨較為局部，並且同樣偏向於午後熱力作用造成的降雨，提醒大家，由於大氣環境不穩定，各地有局部大雨或豪雨發生的機率，請多留意；溫度方面，由於雲多下雨，高溫略降，各地在 30 到 32 度左右。

最後機會！郝龍斌強調：郭台銘不排斥和吳敦義見面

國民黨副主席郝龍斌 3 日表示，國民黨沒有換掉韓國瑜的「備胎計畫」，郭台銘也不排斥跟黨主席吳敦義見面。對於國民黨主席吳敦義強調，他只委託郝龍斌聯繫郭台銘，「其他人聯繫」都不是事實或未經黨中央授權，郝龍斌回答媒體說「我在 8 月 15 日跟郭台銘見過面，他不排斥安排跟吳敦義見面」、「我沒聽到備胎計畫，黨已經提名韓國瑜，所以不可能有備胎計畫」。

穿「敏感5字」紅T現身台北 劉樂妍下場曝光

劉樂妍 13 年前以團體「女 F4 」出道，起初打著巨乳名號博得關注，無奈後期星路平平，遭市場淘汰的她轉往大陸發展，爾後憑發表支持兩岸統一等親中言論，佔盡媒體版面，近日她穿著「我是中國人」T恤現身台北，高調的舉動遭同行友人白眼，引發熱議。

被掀婚外情！律師指「與女密友發生關係」 乃哥回應了

徐乃麟（乃哥）昨（ 3 ）日上午現身北檢，為先前被指在豪宅設局詐賭、有女密友，而控告爆料人楊強蓉妨害名譽出庭說明，不料，一名自稱在北京投資事業的李小姐，也現身按鈴控告遭他詐騙。庭訊完，楊女律師驚爆乃哥與女密友董子綺（ Vivi ）有「發生關係」，對此，徐乃麟稍早親上火線回應。

冷氣飄霉味！一打開畫面驚人 行家點出「激省電費」關鍵

冷氣機多久該清理？許多人都知道「濾網」清洗後，降溫效率會有明顯改善，但大家所不知道的是，想要冷氣乾淨又省下電費，當中有不少小秘訣。

U18／2失誤輸給中華隊 日本隊教練震怒：太天真了！

U18 世界盃青棒賽 2 日上演傳統好戲「中日大戰」，中華隊在 6 局因為大雨裁定，終場以 3：1 擊敗日本，其中中華隊攻勢凌厲，5 局靠著兩次對手傳球失誤，羅暐捷再敲出二壘安打，順利逆轉。日本隊賽後也檢討比賽內容，其中首席教練仲井宗基對戰台灣經驗豐富，他跟日本隊選手說，「你們這樣就想拿世界第一？實在是太天真了，不要虛張聲勢，連天空都看不到。」（編輯：許苡晴）