大雨豪雨
▲氣象局提醒，今、明兩天颱風外圍環流影響，全台天氣不穩定，今（ 4 ）日上午已針對南部 5 縣市發布豪雨特報。（圖／NOWnews資料圖片）

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受到颱風外圍環流影響，今（ 4 ）日北部、東北部及南部地區降雨機率偏高，容易有陣雨或雷雨，其他地區午後要注意局部雷陣雨，氣象局上午針對南部 5 縣市發布豪雨特報，台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，嘉義及屏東地區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

豪雨特報
▲受到颱風外圍環流影響，氣象局上午針對南部 5 縣市發布豪雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，第 13 號颱風玲玲，凌晨 2 時中心位置在鵝鑾鼻東方 390 公里的海面上，向北北東移動逐漸通過台灣東方海域，未來仍有逐漸增強、暴風半徑略增大趨勢，最快今日轉為中颱，但由於太平洋高壓勢力逐漸東退，颱風北上之路徑較為偏東，因此發布海上颱風警報之機率降低。

颱風路徑
▲第 13 號颱風玲玲預估向北北東移動，逐漸通過台灣東方海域，未來仍有逐漸增強、暴風半徑略增大趨勢。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，第 14 號颱風劍魚，於昨天晚上 8 時減弱為熱帶性低氣壓，短時間內對台灣天氣沒有影響；威克島西南西方海面還有一個熱帶低壓發展中，最快這一兩天有機會生成第 15 號颱風法西。

氣象局提醒，今、明兩天颱風外圍環流影響，台灣西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨或豪雨發生，東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。台灣東半部、北部沿海空曠地區及恆春半島、金門、馬祖易有較強陣風；東半部（含綠島、蘭嶼）、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

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