文：吳老拍

今年威尼斯影展有許多亮點，為讀者整理出其中看點：

首部華語動畫《繼園臺七號》入圍，香港名導楊凡編導、張艾嘉、趙薇配音

香港名導楊凡籌備七年自編自導，以粵語發音的動畫片《繼園臺七號》，是華語動畫片首度入圍金獅獎，講述1967年由台灣移居至香港的母女虞太太(張艾嘉 配音)與女兒美玲(趙薇 配音)，與大學生英文老師范子明(林德信 配音)發展出的三角關係。

包括蔣雯麗、田壯壯、吳彥祖、馮德倫、張孝全等中港台明星皆獻聲演出。本片集結中港台百位動畫師，由台灣動畫導演謝文明負責場景設計，以炭粉鉛筆勾勒出1960年代懷舊香港街景，再由中國動畫導演張鋼與團隊，以3D動畫搭配2D手繪人物動畫，再完成後期剪輯。片中勾勒1960年繁榮下暗湧危機的香港，對照今年因反送中至今動盪的香港局勢，格外引發共鳴。

婁燁新作《蘭心大劇院》入圍，鞏俐、趙又廷爭影后影帝、小田切讓主演

婁燁首度入圍威尼斯金獅的《蘭心大劇院》是黑白電影，改編自虹影小說〈上海之死〉，由婁燁妻子、編劇馬英力執筆劇本。描述在1941年的上海蘭心大劇院，由鞏俐飾演的舞台劇女演員，她在得知日本準備偷襲珍珠港後，表面上在演舞台劇，但私底下秘密收集情報，男主角趙又廷將角逐影帝，以及日本明星小田切讓、與「權力遊戲」德國演員湯姆拉斯齊哈(Tom Wlaschiha)共同主演。