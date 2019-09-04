歌手童立安將於9月17日發行第二張創作專輯《The One》。從念書時就累積創作作品、並參加過無數歌唱比賽的他曾是pub駐唱歌手，在出完第一張專輯沉寂了四年決定重新再出發。童立安把他這些年來社會上的現象諸如直播奇聞、新住民心聲、演藝圈現實面全都透過歌曲傳達出來。

童立安原本從事電子業，頗有房產投資的生意頭腦，8年多前剛出社會的他憑著網拍及駐唱工作存到一百多萬，看準海外房市在日本神戶買了一間套房，經過幾次日本房市及日幣漲幅，讓他轉手買賣房屋四次，從神戶的套房買到東京公寓，到現在在大阪買了一間市價800萬台幣透天厝的房子，更當起包租公經營民宿，也讓童立安除了固定薪水外多了一份收入，在慢慢累積財富下把這些錢當成圓夢基金，方能發行這張專輯《The One》。

這四年除了為自己寫歌外，他去年還為好友林吟蔚完成了紀念他爸爸安迪的創作單曲〈Goodnight Daddy〉製作；與林吟蔚私交甚篤的童立安為了這首紀念單曲不但不拿任何費用，把林吟蔚當成是妹妹疼愛的童立安表示：「四年前我發首張專輯時吟蔚也是二話不說為我背書力挺，我欠他一個人情，能夠完成她的心願最重要。」

除了安迪的女兒林吟蔚為童立安背書外，余天的女兒余苑綺也因為跟童立安在PUB駐唱認識成為好友，甚至在她罹癌的那段期間還出院買童立安的CD力挺，巧的是，兩位女性麻吉的老爸正好都是演藝圈大哥大，發現共通之處的童立安笑說：「可能她們的個性都比較像男生，而我個性比較陰柔像女生，加上跟她們兩位都有很多話聊，所以到現在成為無話不談的好友！」