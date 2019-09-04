大雨
▲受到玲玲颱風外圍環流影響，今晚至明日大台北及東北部地區仍有局部大雨發生的機率。（圖／NOWnews資料圖片）

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氣象局表示，今（ 4 ）日高雄市已有豪雨發生，受到玲玲颱風外圍環流影響，今晚至明日大台北及東北部地區仍有局部大雨發生的機率，明晨南部沿海易有局部較大雨勢，提醒民眾注意。

▲受到玲玲颱風外圍環流影響，氣象局針對北北基宜發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

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