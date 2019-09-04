NOWnews 生活 交通氣象 快訊／玲玲颱風雨彈再炸北台灣 北北基宜發大雨特報 記者陳致宇／台北報導 - 2019-09-04 22:19:44 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲受到玲玲颱風外圍環流影響，今晚至明日大台北及東北部地區仍有局部大雨發生的機率。（圖／NOWnews資料圖片） A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 氣象局表示，今（ 4 ）日高雄市已有豪雨發生，受到玲玲颱風外圍環流影響，今晚至明日大台北及東北部地區仍有局部大雨發生的機率，明晨南部沿海易有局部較大雨勢，提醒民眾注意。 ▲受到玲玲颱風外圍環流影響，氣象局針對北北基宜發布大雨特報。（圖／中央氣象局） 相關文章 快訊／玲玲颱風挾雨彈來襲 13縣市發布豪雨特報 快訊／玲玲升級中度颱風 法西最快今日生成 劍魚出局！玲玲變胖恐轉中颱 南部5縣市發豪雨特報 更多文章 出國新選擇！長榮峴港包機首航 華信開辦台中直飛鳥取 快訊／玲玲颱風挾雨彈來襲 13縣市發布豪雨特報 快訊／貨車傾倒阻礙路線 台鐵集集線濁水－龍泉不通