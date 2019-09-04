週三 (4 日) 英國國會下議院進行了另一輪投票，確定投票通過了阻止無協議脫歐的提案。同日，英國總理強生在法案過關後，隨即提出重新大選要求，但同樣遭到議會投票否決，英國議會等同進一步獲得脫歐的控制權。

英國國會下議院以 327 票對 299 票投票通過了議案，阻止無協議脫歐，將迫使強生對歐盟提出再度延長脫歐的日期的請求，而歐盟也必須同意再度延後脫歐的要求。這項議案本周將交付上議院投票批准。

在下議院投票結果出爐之後，強生表示，英國在脫歐談判上失去優勢，等於給了歐盟控制脫歐進度的機會，過去努力的進展功虧一簣。隨後即要求於 10 月 15 日重新大選。

然而，同日稍晚，國會就強生提出之重新大選議案投票，以 298 票對 56 票否決了強生的提案。這項重新大選計畫，需要議會高達三分之二的議通過才能生效，等於需要 434 名的投票支持。

投票結果顯示議會不接受強生的硬脫歐計畫。議員們擔心，無序脫歐將對英國經濟與政治後果帶來嚴重影響，英國需要與歐洲在關稅、貿易、監管等方面達成共識後再脫歐。

英國官員先前表示，若強生尋求提前大選失敗的話，強生還可以採取另一項奇招：對自己提出不信任的異議，進而得以在兩年之內舉行第二次的臨時選舉。

投票結果傳出後，英鎊兌美元大漲超過百點，GBP/USD 來到 1.2257，不僅從三年谷底反彈，更刷新一週新高。

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