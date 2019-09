炎炎夏日,許多女孩都會趁機穿上超好看的比基尼泳衣,藉此來吸引男性的目光,現在的泳衣造型各式各樣,雖然設計上該遮的還是要遮,若「遮不住」那可能真的就糗大了。近日有一位國外的女網友在網路上抱怨自己新買的泳裝,無論怎麼穿總是都會露出「下體私密處」,讓她覺得非常傻眼,沒想到廠商看後竟一秒打臉「確定是這樣穿?」。

根據外媒報導,一名 20 歲的蘇格蘭女大生琳賽( Linsey Brown )和朋友一起去西班牙度假,去到當地後玩開了,難免就喝多了點酒,沒想到就在琳賽上完廁所之後,身上的泳衣不管怎麼喬,都喬不回去,甚至連「私處」都遮不住,瘋狂的露出來,這讓琳賽氣到把「這款泳衣」拍照上傳向泳衣廠商投訴「這款本來就這樣?」。沒想到泳衣廠商一看過相片之後,發現根本是琳賽「自己穿反」了。

而這個糗事不但讓琳賽超糗,朋友還瘋狂的損她,更將過程 PO 到推特上,雖然琳賽非常強調自己一開始有穿對,誰知道上完廁所後,泳衣就反了。網友們對此紛紛留言表示「天啊,如果是我我可能會糗哭!」、「穿反應該會很不舒服吧…」、「進廁所後出來就穿反,莫非是」、「可能剛辦完事吧」、「怎麼她朋友都沒發現是穿反?」、「真是喝酒誤事啊…」。(編輯:王柏文)

thank god lyndsey got chucked out ocean after this pic.twitter.com/br28wBoMJi

— emma (@emmmamilroy) 2019年6月29日