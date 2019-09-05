炎炎夏日，許多女孩都會趁機穿上超好看的比基尼泳衣，藉此來吸引男性的目光，現在的泳衣造型各式各樣，雖然設計上該遮的還是要遮，若「遮不住」那可能真的就糗大了。近日有一位國外的女網友在網路上抱怨自己新買的泳裝，無論怎麼穿總是都會露出「下體私密處」，讓她覺得非常傻眼，沒想到廠商看後竟一秒打臉「確定是這樣穿？」。

根據外媒報導，一名 20 歲的蘇格蘭女大生琳賽（ Linsey Brown ）和朋友一起去西班牙度假，去到當地後玩開了，難免就喝多了點酒，沒想到就在琳賽上完廁所之後，身上的泳衣不管怎麼喬，都喬不回去，甚至連「私處」都遮不住，瘋狂的露出來，這讓琳賽氣到把「這款泳衣」拍照上傳向泳衣廠商投訴「這款本來就這樣？」。沒想到泳衣廠商一看過相片之後，發現根本是琳賽「自己穿反」了。





而這個糗事不但讓琳賽超糗，朋友還瘋狂的損她，更將過程 PO 到推特上，雖然琳賽非常強調自己一開始有穿對，誰知道上完廁所後，泳衣就反了。網友們對此紛紛留言表示「天啊，如果是我我可能會糗哭！」、「穿反應該會很不舒服吧…」、「進廁所後出來就穿反，莫非是」、「可能剛辦完事吧」、「怎麼她朋友都沒發現是穿反？」、「真是喝酒誤事啊…」。（編輯：王柏文）

thank god lyndsey got chucked out ocean after this pic.twitter.com/br28wBoMJi — emma (@emmmamilroy) 2019年6月29日



