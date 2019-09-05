教改團體「教育改革聯合陣線」今（5）日在立法院召開記者會，會中指出台灣高等教育資源短缺又分配不均，以2017年數據為例，每位學生平均享有的經費在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中敬陪末座，而且除了公、私立學校分配不均，私校間也有極大差距，少數爆發招生弊端或有招生危機的私校補助竟然領得更多。

輔大社會系教授戴伯芬指出，台高等教育的資源分配一直都是黑箱作業，且因為組織擴張而不斷遭到稀釋，且各學校之間分配極端不均。戴伯芬表示，2014年公私立學校教育經費佔我國GDP共1.51%，低於OECD國家平均值1.55%，且此有逐年下降趨勢，到了2017年僅剩下1.43%，此外，台灣每位學生平均使用的教育經費，僅佔國內每人生產毛額的26.33%，同樣遠低於OECD國家平均值39.56%。教改聯合陣線認為，這顯示台灣高教陷入「廉價辦學」的困境。

戴伯芬說，目前教育經費分配的方式為2成經費依學校規模核給，其餘8成依計畫書內容審查結果決定。2成經費以學校的學生數與教師數計算，以各校學生數與教師數分別各占7成及3成的比例核算，另外8成則由競爭型計畫決定，透過競爭型計畫來決定經費的多寡。

台灣私教工會理事長陳秋瑩也指出，台灣公、私立大學及技職學校間的資源分配極度不均，2017年一位公立大學學生可獲得的資源是公立技職學生的1.3倍、私立大學學生的6.6倍、私立技職學生的9.6倍，而且其差距仍在擴大中，顯示資源分配越來越不利於私校學生。

除了公、私立學校資源分配不均，教改聯合陣線也指出，就連私校之間的補助也差很大，有少數私立大學獲得的國家補助竟然優於公立學校，導致私校之間的補助差距可相差高達7倍，部分宗教學校可能只招收不到100名學生，其補助卻比認真辦學的學校更多，甚至是爆發招生弊端、有招生危機的學校領得更多，令人不禁懷疑背後有退休官員去私校擔任「門神」主導分贓。

教改聯合陣線呼籲，應該逐年放編列教育經費，同時教育部要檢討經費分配機制，建立符合民主審議的分配原則，並建立經費成效檢核機制，領外，補助應該以學生為對象，降低競爭型計畫比例，減緩公私立大學分配不均的問題。