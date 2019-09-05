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▲金材昱為了粉絲，淋雨也要握手致謝。（圖／讀者提供、記者陳明安攝）

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因為韓劇《她的私生活》爆紅的「館長」金材昱今（5日）受珠寶品牌TIFFANY & CO.之邀首度訪台，出席「美鑽傳奇主題展」，活動原定2點開始，但因為天氣不佳稍稍延遲，他約莫2點11分現身，現場近500名粉絲熱烈尖叫，更有後援會大喊口號歡迎他，讓金材昱感激以中文「謝謝」回應，甚至冒雨衝進粉絲席與大家握手，暖心十足。

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▲金材昱首度來台。（圖／記者陳明安攝）

金材昱受珠寶品牌邀請首度訪台，表示20歲就對飾品感興趣，但當時的經濟能力無法負擔，所以沒買過也沒送過；他也說對鑽石沒有研究，但因為四月出生，得知誕生石是鑽石後，覺得自己生在很棒的月份。金材昱知道《她的私生活》在台灣受到歡迎，但不受「館長」影響，未來會帶著責任心挑戰多元角色。

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▲金材昱首度來台。（圖／記者陳明安攝）

今活動在華山舉行，粉絲不畏風雨一早5點就到現場卡位等候，約莫下午1點就擠滿近500人，有的粉絲甚至抱著嬰兒追星，可見「館長」金材昱不凡的魅力。金材昱穿墨綠色西裝套服現身，一開場就表示第一次來台就下大雨，而媒體與粉絲為了他冒雨出席，感到非常抱歉。

金材昱聽到有粉絲5點就到場等候，感激表示：「真的很感謝，我在韓國的時候聽到台灣有颱風，本來很擔心活動會受影響，好險現在雨不大，也來了很多人，很抱歉我來晚了，謝謝大家。」而要準備進行聯訪時，金材昱的粉絲後援會大聲告白，他聽到後開心回應：「謝謝！」結果沒多久就下起大雨，他就表示：「只有我一個人在避雨很抱歉…我會盡快拍好作品來報答大家。」在離場前，他不顧大雨衝進粉絲席，讓握到手的幸運粉絲相當激動。

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▲金材昱首度來台。（圖／記者陳明安攝）
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▲金材昱首度來台。（圖／記者陳明安攝）
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▲金材昱首度來台。（圖／記者陳明安攝）
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▲金材昱首度來台。（圖／記者陳明安攝）
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▲金材昱首度來台。（圖／記者陳明安攝）
▲金材昱首度來台。（圖／記者陳明安攝）

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