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（中央社法國羅契福5日綜合外電報導）法國著名公雞莫里斯（Maurice）的飼主費索今天在一場法律糾紛中取得勝利，法院認為莫里斯有權利在清晨啼叫。莫里斯清晨啼叫導致費索和鄰居陷入長期爭執。

法新社報導，這起案件已成為全球矚目的頭條新聞，被視為是鄉村當地居民和度假屋主之間關係緊張的徵兆。

費索（Corinne Fesseau）的委任律師巴皮諾（Julien Papineau）告訴法新社：「莫里斯贏了，原告必須支付牠的飼主1000歐元（約新台幣3萬4500元）賠償金。」

費索告訴法國西部羅契福（Rochefort）法院，購買度假小屋的退休夫妻搬來隔壁前，風景秀麗的俄雷隆島（Oleron）沒人抱怨過莫里斯。

來自法國中部上維尼地區（Haute-Vienne）退休農夫畢隆（Jean-Louis Biron）和妻子喬艾爾（Joelle）宣稱，他們清晨4時被莫里斯刺耳的啼叫聲吵醒。

費索表示，試了幾個方法試圖讓莫里斯安靜，包括用黑色床單覆蓋雞舍，讓牠以為還沒天亮，一切都徒勞無功。

對於今天的判決，費索在法庭外大喊Cocorico（公雞啼叫聲的法語），並表示自己興奮地幾乎「說不出話來」。

她說：「對於與我情況相同的人來說，這是一場勝利。我希望這為他們開創先例。」費索呼籲制定一部新的「莫里斯法」（Maurice law），保護鄉村的各種聲音。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1080905

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