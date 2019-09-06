昨日漂亮擊敗韓國的中華隊，今(6)日超級循環賽對上本屆黑馬澳洲，靠著先發的「龍捲風投手」林昱珉精彩投球，先發6局無失分封鎖對手，加上中華隊打線大爆發，全場敲出15支安打，終場以12:0提前扣倒對手。

中華隊在2局上半率先發動攻勢，靠著5、6、7棒的連續安打形成滿壘，此時林吳晉瑋二壘方向滾地球，不過澳洲抓雙殺失敗，林辰勳跑回本壘先馳得點之後，王順和趁對手不察撲回本壘得分，半局打完中華隊2分領先。

4局上王順和敲出深遠二壘安打，岳政華隨後也補上一支，中華隊拿下第3分，不過後來林政華短打造成對手失誤，讓岳政華跑回第4分，不過此時中華隊卻發生跑壘失誤，在何恆佑滾地球之後，二、三壘跑者都往本壘跑造成夾殺，導致攻勢遭到中斷。

中華隊在第7局打線大爆發，先是靠著連續安打攻下第5分，壘上的王順和發動盜壘，造成對方捕手暴傳，不但上到三壘，三壘上的林辰勳已回到本壘得分，最後滿壘局面，何恆佑又補上深遠二壘安打，幫助球隊取得9分領先。

7局上，林子豪、林辰勳、王順和接連安打，台灣5：0領先，王順和盜二壘，捕手傳二壘暴傳，王順和跑上三壘，林辰勳跑回本壘，台灣6：0領先。接著何恆佑在滿壘時敲出清壘的深遠二壘安，台灣隊9：0領先。

不過中華隊攻勢尚未結束，一、二壘有人時，羅暐捷一支三壘安打，再度送回2名跑者，隨後還盜本壘成功，讓中華隊取得12分領先。7局下派出林子崴後援，順利解決無力反攻的澳洲隊，提前拿下勝利。