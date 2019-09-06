（中央社北京6日綜合外電報導）德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天表示，美中貿易爭端影響全球，希望兩國能讓爭端盡早落幕。她也表示德國對中國投資持開放態度，歡迎所有中國企業到德國投資。

路透社報導，梅克爾展開為期2天的中國訪問行程。她與中國總理李克強於北京人民大會堂展開正式會談告訴對方，德國希望中國與美國間的貿易爭端能有解方，因為兩國爭端已影響到世界每個人。

德國經濟在今年第2季受出口下滑所累，主要經濟學家均指出德國正面臨衰退，而德國企業也遭美中貿易戰所殃及。

即便美國以中國貿易不公為由重新祭出關稅，梅克爾仍尋求與北京達成歐洲投資協議；包括德國在內的美國歐洲盟邦，雖大多贊同美國對中國的批評，但均不贊成美國總統川普選關稅當解決問題的方式。

雖然梅克爾歡迎所有中國企業赴德投資，但她也表示，德國會檢視與特定戰略領域和關鍵基礎建設有關的投資項目。

外媒分析，帶著高層企業代表團訪中的梅克爾這回處理政治事務將得特別細膩：要在人權上對北京堅守底線、敦促讓貿易戰落幕，還要持續施壓以便德國企業能互惠地進入中國市場。

香港情勢反映出梅克爾拿捏平衡。儘管德國政府敦促北京對話與尊重法治，但她的發言人表示，梅克爾拒絕與香港示威者會面的邀請。

不願具名的中方官員表示，川普遊說像梅克爾這樣的歐洲領袖，短期間似乎奏效，川普向各國領袖做出示範，即口頭上稱全球化，行動上卻採保護主義。

德國長期以來就是中國在歐洲最大貿易夥伴，雙邊的銷售額去年來到1950億美元，這是她擔任總理將近14年來第12次訪中。

德國也是少數對中國享有貿易順差的西方國家之一，汽車製造商像福斯（VW）與BMW，如今都更依賴在中國的銷售業績而非美國；這樣的倚賴在柏林看來既是成就、也是拋不開的拖累。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1080906