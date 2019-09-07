▲中秋假期將近，許多人都期待能邊賞月邊烤肉，但擔心天公伯是否賞臉好天氣。（示意圖／取自 photoAC ）
▲中秋假期將近，許多人都期待能邊賞月邊烤肉，但擔心天公伯是否賞臉好天氣。（示意圖／取自 photoAC ）

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中秋假期將近，許多人都期待能邊賞月邊烤肉，究竟是否有晴天能進行戶外活動呢？綜合中央氣象局及專家分析指出，部分地區將會有短暫降雨，至於是否受到颱風影響，下周將是關鍵期。

根據中央氣象局今（ 7 ）日發布 1 周天氣預報， 13 日中秋節當天的天氣概況為多雲到晴的好天氣，唯獨東半部地區如基隆、宜蘭、花蓮、台東有零星短暫陣雨，以及午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲中央氣象局預測雲圖資料。（圖／翻攝自中央氣象局網站）

《天氣職人－吳聖宇》則於臉書發文分析，未來 2 、 3 天，菲律賓東方海面將有新的大範圍季風槽建立，其中可能有 1 到 2 個熱帶擾動醞釀發展的機會，將是中秋節假期天氣好壞的關鍵，等到發展較為明確後才比較能確定連假天氣。

▲氣象專家吳聖宇認為，未來 2 、 3 天才能定論中秋假期天氣。（圖／翻攝自天氣職人-吳聖宇臉書）

另外，《天氣即時預報》粉絲專頁指出，中秋連假有東北風吹拂，屆時天氣推測為「稍有秋意」。至於連假後期，恐有熱帶性低氣壓或颱風靠近台灣周圍，影響程度要到下周才會見分曉。（編輯：林奐妤）

西南風水氣：週末假日，南部容易下雨–❗(11:30更新)由於水氣更往南偏，南部降雨將減少很多，但還是要注意午後雷雨。–(07:10發佈)週末假日的天氣，從這張圖可以看出台灣南方水氣很多，這是一股西南風的強風水氣。從這張圖也可以…

天氣即時預報发布于 2019年9月6日周五

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