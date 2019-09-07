中秋假期將近，許多人都期待能邊賞月邊烤肉，究竟是否有晴天能進行戶外活動呢？綜合中央氣象局及專家分析指出，部分地區將會有短暫降雨，至於是否受到颱風影響，下周將是關鍵期。

根據中央氣象局今（ 7 ）日發布 1 周天氣預報， 13 日中秋節當天的天氣概況為多雲到晴的好天氣，唯獨東半部地區如基隆、宜蘭、花蓮、台東有零星短暫陣雨，以及午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

《天氣職人－吳聖宇》則於臉書發文分析，未來 2 、 3 天，菲律賓東方海面將有新的大範圍季風槽建立，其中可能有 1 到 2 個熱帶擾動醞釀發展的機會，將是中秋節假期天氣好壞的關鍵，等到發展較為明確後才比較能確定連假天氣。

另外，《天氣即時預報》粉絲專頁指出，中秋連假有東北風吹拂，屆時天氣推測為「稍有秋意」。至於連假後期，恐有熱帶性低氣壓或颱風靠近台灣周圍，影響程度要到下周才會見分曉。（編輯：林奐妤）