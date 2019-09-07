由富邦慈善基金會與富邦勇士隊球共同主辦、台中日月千禧酒店贊助的「勇愛無懼」公益籃球營，9/6~9/7連續兩天在台中地區舉辦，富邦勇士隊以最強的〝全員到齊〞陣容，由許晉哲總教練帶隊關懷偏鄉，包含新加入的野獸林志傑、本土洋將蔡文誠、林書緯以及賈西亞等明星球員，與來自台中市中坑國小、大里區立新國小、太平區太平國小、南投縣漳興國小等四所小學，共130多位小朋友一起分享打籃球的技巧，並贈送四所學校富邦勇士隊的紀念籃球和一套偏鄉兒童參賽畫作的運動毛巾組，鼓勵孩子們將運動家精神運用在日常生活。

6日一早，富邦勇士隊搭乘高鐵來到台中，第一站先到中坑國小，小朋友們以客家花鼓隊的鼓聲歡迎球員們，勇士隊球員除了和小朋友們分享籃球技巧之外，也跟孩子們一起用客家花布妝點校園，為樸素清幽的校園增豔不少客家特色。

富邦慈善基金會顧問鄭基男致詞時表示：富邦慈善基金會長期關注偏鄉教育，從2015年開始舉辦公益籃球營，基金會的『用愛心做朋友』活動，長期資助弱勢孩子順利就學，累計已經幫助逾23萬名偏鄉孩子安心上學並鼓勵他們多元發展。而今天基金會和全體富邦勇士隊球星特別從台北來到台中中坑國小，除了在校園中播下快樂的籃球種子，希望小朋友們能秉持著『勇敢築夢、心中有愛，就能無所畏懼』的正向心態勇敢追夢，也祝福孩子們健康快樂成長。

富邦勇士隊總教練許晉哲鼓勵小朋友，希望透過兩天的活動，讓小朋友們對籃球從喜歡變成非常喜歡、從非常喜歡變成籃球選手，並帶著滿滿的回憶和動力回家。

富邦慈善基金會執行長蔡明純，特別贈送富邦勇士隊的紀念籃球給這四所參與活動的學校，讓小朋友們在課外之餘也能培養對籃球的興趣，此外，還幫中坑國小小朋友的營養午餐加菜，準備了白斬土雞，補充蛋白質，讓他們元氣滿滿地接受勇士隊帶了的籃球教學！同時，在炎炎夏日裡，也準備了結合在地農產製作出來的義式手工冰淇淋到現場，親手為所有的小朋友製作冰淇淋點心，要孩子吃得開心、也吃得健康。

富邦「勇愛無懼公益活動」於7日在逢甲大學舉辦第二場公益籃球營活動，邀請富邦慈善基金會『用愛心做朋友』助學專案的受助學童以及喜歡打籃球的偏鄉學童參加。

值得一提的是，來自立新國小的劉同學，父親病歿，家裡還有兩名就讀國中的姐姐，僅靠母親一個人支撐家裡的生活，因為家境的關係，老師替他申請了『用愛心做朋友』助學金，讓他在校能安心讀書。劉同學自小就熱愛籃球，夢想是成為NBA球星，雖然曾一度中斷，但對於籃球的熱情感動了母親及學校老師；回到籃球校隊後隨即跟著高年級生打入全國賽。除了天份之外，劉同學相當努力，總是利用課後時間練習，寒暑假也積極參加訓練。因家境關係，每天必須一大早起床走路到學校，劉同學不畏辛苦，反而當作是訓練體力的機會，樂觀積極的態度獲得老師們的肯定。而這次老師也替他報名富邦公益籃球營，劉同學從得知有這個活動後，每天都很期待冠軍球員們來到台中，每天更是加緊腳步練習。

富邦慈善基金會自2002年起發起「用愛心做朋友」助學活動，至今已邁入第18年，累計幫助逾23萬人次的經濟弱勢學生順利就學。未來，富邦將持續站在公益最前線，將愛與關懷傳遞到社會每個需要的角落。