為了爭取汽車產業電動化的未來主導性，福斯汽車正在加快步伐。

這家全球最大汽車製造商週五 (6 日) 宣布，已與瑞典的 Northvolt 達成協議，在德國建立一家巨型電池廠。它還確認了兩款新車型的生產日期，事關該集團的成功關鍵。

這家德國公司表示，該電池廠的鋰離子電池的生產將在 2023 年末或 2024 年初開始，此舉對於福斯汽車能夠實現其所謂的「全球汽車產業最大的電動化攻勢」至關重要。

該集團計劃在未來 10 年內推出近 70 款新型電動車，並希望在此期間生產 2200 萬輛電動車。在未來 4 年內，它正在投資超過 300 億歐元 (330 億美元) 使其車系電動化，部分原因是監管機構的壓力以及柴油引擎排放醜聞的後果。

如果成功，福斯汽車可能會超過特斯拉 (TSLA-US) 和巴菲特支持的中國比亞迪等競爭對手。

電池廠是在歐洲大贏關鍵

目前絕大部分在中國生產的鋰離子電池，是福斯汽車電動化戰略的重要關鍵。諮詢公司 Wood Mackenzie 表示，電池約佔電動車成本的三分之一。

歐洲經濟智庫 Bruegel 氣候與能源研究員 Simone Tagliapietra 表示，中國擁有全球 70% 的鋰電池生產能力，美國位居第二，佔 12%。根據歐盟委員會資料，歐洲遠遠落後，並僅佔全球產能的 3% 左右。

Tagliapietra 指出，福斯汽車與 Northvolt 的協議代表了「對歐洲電池生產的未來非常重要的投資」。

福斯汽車將向 Northvolt 合資企業投資 9 億歐元 (9.93 億美元)。部分資金將用於新建的德國工廠，其餘資金將使福斯汽車獲得 Northvolt 20% 的股份和監管董事會的席次。

福斯汽車還證實，新款 ID.3 電動車系列的生產將於今年 11 月開始，明年首批車型就會交車。預計將於 9 月 9 日在法蘭克福車展上首次亮相的限量版 ID.3 已經售罄。

同時也在車展中亮相的包括骨董福斯金龜車的電動版。金龜車的改裝是由專業合作夥伴公司 eClassics 完成，並將使用全新福斯 e-up! 城市小車的零件。

福斯汽車的高階品牌之一保時捷週五也證實，它將於 9 月 9 日開始生產其首款全電動跑車：Taycan。

一個全新的生產工廠

隨著對電池生產的投資，福斯汽車正投入 12 億歐元用於改造其以前生產內燃機的 Zwickau 汽車廠，以便未來生產電動車。

福斯汽車表示，改造工程始於 2018 年，預計將於 2020 年完工。到 2021 年，該工廠預計每年可生產 33 萬輛汽車，使其成為歐洲「最大、效能最高的電動車工廠」。

ID.3 將是第一款在這種新型模組化電動車生產平台 (MEB) 上打造的汽車。在未來 3 年內，該集團旗下跨品牌的 33 款車型都將在 MEB 上開始生產。

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