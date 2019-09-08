肥皂通常用在洗澡、洗手、洗衣服，但其實它的妙用還不少，除了清潔作用外，附帶的香氣也能當芳香劑，肥皂的油脂成分更兼具潤滑及隔離髒污等作用，甚至還可以除蟲殺蟑，相當實用。

就基本的清潔功能而論，信義居家表示，粉刷完油漆的刷子、小孩畫完水彩的水彩筆或寫完書法的毛筆，都可在肥皂水裡放一夜，第二天清潔後甩一甩，就很乾淨。

因添加香精而具備香氣的肥皂，還有除臭功能，可代替衣櫃、鞋櫃裡的芳香劑。信義居家說明，潮濕的雨季常使櫥櫃、鞋櫃、衣櫃或抽屜出現霉味，可在裡面放一塊去掉包裝紙的肥皂，或將肥皂刨成絲，裝入網袋變「香氛袋」吊掛起來，可消除霉味與臭味。

肥皂因富含油質而有潤滑功能，用釘子釘木板時，針頭刺一下肥皂，螺釘也較易旋進木頭；木櫃、抽屜若卡卡的拉不太動，可將肥皂塗在軌道上，使推拉抽屜變得平滑省力。信義居家補充，新買外套的拉鍊因缺乏潤滑，穿脫時總是卡卡，用肥皂在拉鍊上來回劃幾下，就能解決此狀況，新買的鞋子常會刮腳，也可用肥皂在刮腳處塗抹幾下，減少摩擦，避免破皮。

肥皂的油質也能用來隔離髒污，例如刷油漆、畫畫前將乾肥皂塗在指甲上，顏料就不會嵌進指甲裡，若將乾肥皂抹在手上，也可形成保護膜，手不易沾到顏料，事後方便清洗。信義居家表示，也可將肥皂沾水塗抹浴室鏡面或眼鏡的鏡片，靜置風乾，鏡面會形成保護膜，防止起霧。

最後還有防蟲殺蟑的功能，因肥皂水可破壞蟑螂體表的蠟與油質，直接用肥皂水噴蟑螂，便能成功殲滅。另外，木頭家具若有蟲蛀蝕，也可用肥皂堵住洞口，讓蛀蟲因此死亡。