照亮家中每個角落的各種燈具，卻在居家打掃時，經常被忽略，等到想要清潔時，往往都已經積滿灰塵，甚至影響空間亮度。信義居家提醒，清理燈具前記得先關閉電源，而不同材質的燈具，清潔重點各有不同，另像是LED燈、布燈、水晶燈等皆切勿直接用水沖洗，要細心處理，才能讓燈具保持明亮、美觀。

LED燈節能、環保，在家庭中的使用率越來越高，信義居家表示，如要清潔，可以使用乾布、除塵撢在表面輕掃，將灰塵掃淨即可，不可直接用水清洗，也應避免以濕布擦拭。

柔美的布質燈罩常被用來營造居家鄉村風、北歐風的氛圍，不過因為布面需要用鐵件結構撐起，不建議用水洗，可能造成鏽蝕染色到罩子，最好先用吸塵器或除塵撢將表面的灰塵掃去，再用乾布沾少許傢俱清潔劑擦拭，不過如果燈具材質有包含紙類，就不適合使用清潔劑。

壓克力、樹脂製成的燈具，價格相對便宜，在家中十分常見，且大多可以拆下來清洗，大致撢去灰塵之後，用清水沖洗，再用中性清潔劑清潔，並擦乾或晾乾，就可安裝回去。

金屬、玻璃燈具能讓居家充滿設計感，也是不少人的心頭好，清理前可先觀察燈罩可否拆下清洗，如果可以，清潔方式與壓克力、樹脂相同，若拆卸時，擔心手滑，可戴上棉質手套再來進行；若不行拆洗，金屬可用水蠟劃圓擦拭，去除金屬表面的細紋，提高光澤度，玻璃則可運用專用清潔布擦洗，讓玻璃燈恢復透亮。

華麗的水晶燈清潔時，應避免直接使用水，信義居家指出，可以先拿除塵工具將灰塵除掉，再將水蠟噴霧噴於手套上，透過手套輕輕擦拭水晶即可，但如果水晶燈沾附油垢等難搞髒汙，建議委由專人處理，以免弄壞水晶燈。