DC漫畫改編、超級英雄電影《小丑》，創造了一個奇蹟，居然在歐洲三大影展的威尼斯影展，勇奪最佳影片金獅獎！這也是史上第一部漫改/超英電影，拿下歐洲三大影展的最高榮譽。

「第76屆威尼斯影展」於台灣時間9月8日凌晨，舉行頒獎典禮，結果DC漫改電影《小丑》爆冷奪得最佳影片金獅大獎，儘管之前該片首映口碑爆棚，但大部分人都是預測，男主角瓦昆菲尼克斯最有可能拿下影帝寶座，卻萬萬沒想到，該片竟是與影帝失之交臂，而是收穫更大獎金獅。

導演陶德菲利普斯上台領獎致詞時，對著瓦昆菲尼克斯感謝不已，他說：「沒有瓦昆菲尼克斯就沒有這部電影。菲尼克斯是我認識的最兇猛、最聰明、最思想開放的演員，謝謝你把你那不可思議的才華託付給我！」導演同時也「感謝華納和DC大膽地走出了他們的舒適圈。」而菲尼克斯也在台上用義大利語說：「謝謝！」

「第76屆威尼斯影展」完整得獎名單如下：

【主競賽單元】

最佳影片（金獅獎）：《小丑》陶德菲利普斯

評審團大獎：《軍官與間諜》羅曼波蘭斯基

最佳導演獎：《千日千夜》羅伊安德森

最佳女演員：阿麗亞娜阿斯卡萊（Ariane Ascaride）《世界的勝利》

最佳男演員：路卡馬林內利（Luca Marinelli）《馬丁伊登》

最佳劇本獎：《繼園臺七號》

評審團特別獎：《黑手黨不再是曾經》

最佳新人演員：托比瓦勒斯（Toby Wallace）《嬰兒牙齒》

【地平線單元】

最佳影片：《亞特蘭提斯》／烏克蘭

最佳導演獎：Theo Court《白上加白》

評審團特別獎：《審判》／菲律賓

最佳女演員：Marta Nieto《馬德雷》

最佳男演員：Sami Bouajila《兒子》

最佳劇本：《回來》

最佳短片：《親愛的》

最佳處女作獎（未來之獅獎）：《你二十歲將死》

【威尼斯經典單元】

最佳修復電影：《入謎》

最佳院線紀錄片：《巴班克：當我死時告訴我》

【VR單元】

最佳VR故事：《奇博克的女兒們》

最佳體驗獎：《A Linha》

最佳影片：《鑰匙》